Rettenetes tragédia történt az éj leple alatt, ketten meghaltak

Ketten meghaltak egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban a Facebook-oldalán.

A halálos baleset körülményeit vizsgálják

Fotó: Zalai hírlap (Illusztráció)

A halálos baleset részletei

Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerénél, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült - áll a közleményben.