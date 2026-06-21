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Rettenetes tragédia történt az éj leple alatt, ketten meghaltak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 09:19
tótvázsonyhalálos baleset
Két halálos áldozatról és négy sérültről tudni. A baleset körülményeit vizsgálják.
Bors
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Ketten meghaltak egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban a Facebook-oldalán.

A baleset körülményeit vizsgálják
A halálos baleset körülményeit vizsgálják
Fotó:  Zalai hírlap (Illusztráció)

A halálos baleset részletei

Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerénél, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült - áll a közleményben.

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