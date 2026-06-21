Rettenetes tragédia történt az éj leple alatt, ketten meghaltak

Ketten meghaltak egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban a Facebook-oldalán.
Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerénél, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült - áll a közleményben.
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