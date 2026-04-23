Naponta 5 gyerek hal meg: borzalmas sebességgel szedi áldozatait a járvány

Évtizedek óta a legsúlyosabb kanyarójárvány pusztít Bangladesben, amelyben immár 194 gyerek halt meg - közölték a bangladesi hatóságok csütörtökön.
Az elmúlt egy hétben naponta három-öt gyerek hal meg a betegségben. Szerdán a fővárosban, Dakkában hárman haltak meg, csütörtökön újabb két gyerek életét oltotta ki a kór. Az igazolt fertőzések száma meghaladta a 28 ezret.
A kormány március 15-én sürgősségi oltási programot indított a járvány megfékezésére. "Célunk 18 millió gyerek beoltása" - mondta Zahid Raihán egészségügyi szóvivő. "Eddig a cél valamivel több mint negyedét teljesítettük, és talán még két hét kell ahhoz, hogy az oltási program hatása érzékelhető legyen" - fejtette ki.
A parlamentben szerdán felszólalásában Tarik Rahmán miniszterelnök a felelősséget a korábbi kormányokra hárította. Szerinte sem a 2024-ben megbuktatott Seik Haszina kormánya, sem az azt követő átmeneti kabinet nem gondoskodott kellő mennyiségű vakcina beszerzéséről. A miniszterelnök közölte: az ENSZ gyermekalapja (UNICEF) segítséget nyújt, de jelenleg komoly hiány van a diagnosztikai tesztkészletekből is.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kanyaró az egyik legfertőzőbb ismert betegség, amely évente mintegy 95 ezer halálesetet okoz.. Áldozatai döntően az öt év alatti, be nem oltott kisgyerekek. A kanyaró vírusos betegség, amely védőoltással megelőzhető.
