Elpattant a húr a gyémánt Rolexet látva: féltékenységből megölte húgát a nővér

Gyilkosság vádjával kell szembenéznie a 70 éves Nancy Pextonnak, aki féltékenységből végzett húgával. Nancy és Jennifer Abbott kapcsolata sosem volt tökéletes, azonban a 69 éves nő gyémánt Rolexét látva teljesen elborult az elméje és saját otthonában ölte meg a filmrendezőként dolgozó testvérét majd elvette tőle a karórát. Nancy egész életében segélyekből élt és nemrég hajléktalanná is vált. Mindig is irigykedett Jenniferre, akinek holttestét a lakásában rejtegette. Mikor a hatóságok rátaláltak, a teste már bomlani kezdett. A nyomozás során pedig kiderült, Jennifer csak azért látogatta meg a nővérét, hogy ételt vigyen neki. Ezt követően késelték halálra.

A vizsgálati anyag szerint Jennifer mindössze egy órát töltött a lakásban a halála előtt 2024. június 10-én. Holttestét nővére egy lepedővel takarta le majd azt állította a segélyhívóknak, hogy bántalmazták a húgát. Ezt követően pedig felhívta a lányát, Mai-t azzal a kérdéssel, hogy kimossa-e a véres ruháit vagy dobja ki őket. Elfogásakor azt állította, a Rolex azért volt a táskájában mert nővére neki adta azt megőrzésre.

Féltékenységből ölte meg a testvérét

Jenniferre a hatóságok június 13-án találtak rá. Habár Nancy tagadta a gyilkosságot, azonnal bűnösnek kiáltották ki. Jennifer fia, Brad így nyilatkozott a tragédia után:

Gyakran összevesztek majd kibékültek. Mindig volt köztük egyfajta kémia. Néha szeretet, máskor harag és neheztelés. Néha kibékültek, máskor hosszú ideig nem beszéltek egymással.

Az ügyész pedig ezt közölte:

Ez egy családon belüli, érzelmekkel teli gyilkosság. Jennifer olyasvalamivel rendelkezett, amivel Nancy nem és ez felemésztette őt

- idézte őt a Mirror.