Elpattant a húr a gyémánt Rolexet látva: féltékenységből megölte húgát a nővér

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 05:30
testvérféltékenységféltékenység
Habár tagadta a gyilkosságot, egyértelműen bűnösnek kiáltották ki.

Gyilkosság vádjával kell szembenéznie a 70 éves Nancy Pextonnak, aki féltékenységből végzett húgával. Nancy és Jennifer Abbott kapcsolata sosem volt tökéletes, azonban a 69 éves nő gyémánt Rolexét látva teljesen elborult az elméje és saját otthonában ölte meg a filmrendezőként dolgozó testvérét majd elvette tőle a karórát. Nancy egész életében segélyekből élt és nemrég hajléktalanná is vált. Mindig is irigykedett Jenniferre, akinek holttestét a lakásában rejtegette. Mikor a hatóságok rátaláltak, a teste már bomlani kezdett. A nyomozás során pedig kiderült, Jennifer csak azért látogatta meg a nővérét, hogy ételt vigyen neki. Ezt követően késelték halálra.  

Fotó: Unsplash

A vizsgálati anyag szerint Jennifer mindössze egy órát töltött a lakásban a halála előtt 2024. június 10-én. Holttestét nővére egy lepedővel takarta le majd azt állította a segélyhívóknak, hogy bántalmazták a húgát. Ezt követően pedig felhívta a lányát, Mai-t azzal a kérdéssel, hogy kimossa-e a véres ruháit vagy dobja ki őket. Elfogásakor azt állította, a Rolex azért volt a táskájában mert nővére neki adta azt megőrzésre.

 

Jenniferre a hatóságok június 13-án találtak rá. Habár Nancy tagadta a gyilkosságot, azonnal bűnösnek kiáltották ki. Jennifer fia, Brad így nyilatkozott a tragédia után:

Gyakran összevesztek majd kibékültek. Mindig volt köztük egyfajta kémia. Néha szeretet, máskor harag és neheztelés. Néha kibékültek, máskor hosszú ideig nem beszéltek egymással.

Az ügyész pedig ezt közölte: 

Ez egy családon belüli, érzelmekkel teli gyilkosság. Jennifer olyasvalamivel rendelkezett, amivel Nancy nem és ez felemésztette őt

 - idézte őt a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
