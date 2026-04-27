Szívbemarkoló vallomást tett Gábor Zsazsa özvegye: „Fáj a hiánya, még mindig küzdök”

Amíg a német sajtó a herceg a Kampf der Realitystars-ban történt balesetén csámcsog, a Borsnak sikerült elérnie a 82 éves Frédéric von Anhaltot, aki megindító vallomást tett. Egy percig sem titkolta: az egykori hollywoodi ikon, Gábor Zsazsa özvegye kilenc éve tartó, fojtogató magányban él, és csak azért vállalta a televíziós szereplést, hogy végre emberek vegyék körül.

Gábor Zsazsa halálát nem tudja feldolgozni: „A magány elől menekültem a kamerák elé”

A Bild címlapján közölt drámai fotók után mindenki azt hitte, a herceg borzalmas állapotban van. Gábor Zsazsa özvegye azonban lapunknak elárulta, nem a betegség, hanem a csend a legnagyobb ellensége.

82 éves vagyok. Hollywoodban a fiatalok számára mi már csak láthatatlan bútorok vagyunk. Kilenc éve, mióta az imádott feleségem, Zsazsa elment, a házam néma. Azért mentem el ebbe a műsorba, mert vágytam a társaságra. Kellett a mozgás, kellettek az emberek magam köré, hogy ne csak a falakkal beszélgessek

– vallotta be a Borsnak őszintén a herceg.

Frédéric von Anhalt balesete: Nem roham, hanem egy rossz mozdulat

Anhalt herceg tisztázta a baleset körülményeit is, amely szerinte korántsem volt olyan véres, mint ahogy azt a stáb beállította. 82 évesen is napi 50 fekvőtámaszt nyom le, és éppen egy ilyen éjszakai edzés után botlott meg a sötétben.

„Nem is véreztem, de a stáb azonnal pánikba esett és mentőt hívott. Én csak a Rolexemet féltettem a sötétben felém nyúló idegen kezektől! Azt hittem, el akarják lopni, ezért üvöltöttem” – tette hozzá, rávilágítva, hogy az agresszívnak tűnt védekezése mögött valójában a félelem állt.

Gábor Zsazsa sírja miatt mindig visszatér Budapestre

Anhalt herceg gyakran jár a magyar fővárosban, amióta imádott felesége az égi színház társulatában játszik. Azt tervezi, napokon belül ismét Magyarországra látogat. Mint mondta, nem üzlet vagy hírnév hozza, hanem a szerelem emléke.

Budapesten újra közel érezhetem magam Zsazsához. Meglátogatom a sírhelyét, és elmondom neki, hogy még mindig küzdök. Ott, Magyarországon még érezni a tiszteletet, amit Hollywood már régen elfelejtett

– mondta elcsukló hangon.