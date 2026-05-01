Európa-liga elődöntők: Drámai végjátékkal nyert a Fradit búcsúztató Braga

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 06:15
Csütörtökön Nottingham-Aston Villa és Braga-Freiburg mérkőzésekre került sor. Az Európa-liga elődöntők első felvonása szoros csatákat hozott.
A Nottingham Forest az Aston Villát, míg a Ferencvárost búcsúztató Braga a Freiburgot fogadta az Európa-liga elődöntők első felvonásán. Az angliai csata egy büntetővel dőlt el, Wood révén a Forest 1-0-ra nyert. A Nottingham a második félidőben fölényben játszott, míg az Aston Villa nem tudta kihozni magából a maximumot, a támadósora semmit sem mutatott. A vendégek egygólos hátrányban sem tudtak újítani, nem tudták nyomás alá helyezni a Forestet, amely megérdemelten nyert. 

Európa-liga elődöntők: a Braga sovány előnyt szerzett a Freiburg ellen Fotó: Soccrates Images

Európa-liga elődöntők: Dráma Portugáliában

A Braga-Freiburg meccsen sokáig úgy tűnt, 1-1-re zárnak a felek, ám a végjáték drámai pillanatokat hozott. A csereként beállt Mario Dorgeles a 92. percben egy visszapasszból gólt szerzett, és ezzel szűk előnyt biztosított a Bragának a németországi visszavágóra. A portugál csapat második alkalommal szeretne bejutni a döntőbe, miután a 2011–12-es szezonban elbukott a Portóval szemben.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.

Nottingham-Aston Villa 1-0 (0-0), gólszerző: Wood (71., 11-esből)

Braga-Freiburg 2-1 (1-1), gólszerző: Tiknaz (8.), Dorgeless (92.), illetve Grifo (16.) 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
