Európa-liga elődöntők: Drámai végjátékkal nyert a Fradit búcsúztató Braga

A Nottingham Forest az Aston Villát, míg a Ferencvárost búcsúztató Braga a Freiburgot fogadta az Európa-liga elődöntők első felvonásán. Az angliai csata egy büntetővel dőlt el, Wood révén a Forest 1-0-ra nyert. A Nottingham a második félidőben fölényben játszott, míg az Aston Villa nem tudta kihozni magából a maximumot, a támadósora semmit sem mutatott. A vendégek egygólos hátrányban sem tudtak újítani, nem tudták nyomás alá helyezni a Forestet, amely megérdemelten nyert.

Európa-liga elődöntők: a Braga sovány előnyt szerzett a Freiburg ellen Fotó: Soccrates Images

Európa-liga elődöntők: Dráma Portugáliában

A Braga-Freiburg meccsen sokáig úgy tűnt, 1-1-re zárnak a felek, ám a végjáték drámai pillanatokat hozott. A csereként beállt Mario Dorgeles a 92. percben egy visszapasszból gólt szerzett, és ezzel szűk előnyt biztosított a Bragának a németországi visszavágóra. A portugál csapat második alkalommal szeretne bejutni a döntőbe, miután a 2011–12-es szezonban elbukott a Portóval szemben.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.