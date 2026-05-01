Európa-liga elődöntők: Drámai végjátékkal nyert a Fradit búcsúztató Braga

A Nottingham Forest az Aston Villát, míg a Ferencvárost búcsúztató Braga a Freiburgot fogadta az Európa-liga elődöntők első felvonásán. Az angliai csata egy büntetővel dőlt el, Wood révén a Forest 1-0-ra nyert. A Nottingham a második félidőben fölényben játszott, míg az Aston Villa nem tudta kihozni magából a maximumot, a támadósora semmit sem mutatott. A vendégek egygólos hátrányban sem tudtak újítani, nem tudták nyomás alá helyezni a Forestet, amely megérdemelten nyert.
A Braga-Freiburg meccsen sokáig úgy tűnt, 1-1-re zárnak a felek, ám a végjáték drámai pillanatokat hozott. A csereként beállt Mario Dorgeles a 92. percben egy visszapasszból gólt szerzett, és ezzel szűk előnyt biztosított a Bragának a németországi visszavágóra. A portugál csapat második alkalommal szeretne bejutni a döntőbe, miután a 2011–12-es szezonban elbukott a Portóval szemben.
A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.
Európa-liga, elődöntők
Nottingham-Aston Villa 1-0 (0-0), gólszerző: Wood (71., 11-esből)
Braga-Freiburg 2-1 (1-1), gólszerző: Tiknaz (8.), Dorgeless (92.), illetve Grifo (16.)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.