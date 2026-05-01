"Nem ez volt a legjobb ötletem" – védekezett a diákjával szexfilmet forgató tanárnő

Most született meg az ítélet annak a tanárnőnek az ügyében, aki nem csak elcsábította egyik kiskorú diákját, de úgy döntött, az együttléteket még videóra is veszi.
Az Amerikai Egyesült Államokban, közelebbről Pontiac városában élő és dolgozó 27 éves Jocelyn Sanroman egész bizarr módon saját magát leplezte le: a tanerő ugyanis az egyik kollégájának vallotta be, hogy 2023-ban viszonya volt egy akkor 16 éves fiúval, akit magántanárként is korrepetált. A kolléga természetesen azonnal jelentette a hatóságoknak az ügyet, tavaly nyáron pedig kattant is a bilincs a nő csuklóján.
A kedden lezárult tárgyalás során kiderült: Sanroman nem csak elcsábította diákját, de a saját otthonában le is feküdt vele, sőt, az együttlétet még videóra is vette. Az áldozat édesanyja a bíróság előtt arról beszélt: fia az eset óta teljesen megváltozott, a rá irányuló hatalmas figyelem azóta rettegéssel tölti el, ami miatt még az iskolából is ki kellett vennie.
Jocelyn Sanroman azzal védekezett, hogy a mentális egészsége rányomta a bélyegét a döntéseire, és ezért hatalmas hibát vétett. A bűnös viszony kapcsán meg is jegyezte: "Nem ez volt a legjobb ötletem!"
A bíróságot azonban nem igazán hatotta meg az érvelés. A bíró gusztustalannak bélyegezte a magát bűnösnek valló fiatal nő tettét, majd pedig 15 év börtönbüntetésre ítélte. Sanromant ezen felül regisztrálják, mint szexragadozó, ami azt is jelenti, hogy természetesen a szabadulása után sem térhet vissza választott hivatásához.
(People)
