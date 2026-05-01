"Nem ez volt a legjobb ötletem" – védekezett a diákjával szexfilmet forgató tanárnő

Most született meg az ítélet annak a tanárnőnek az ügyében, aki nem csak elcsábította egyik kiskorú diákját, de úgy döntött, az együttléteket még videóra is veszi.

Jocelyn Sanroman tanárnőt most ítélték el

Fotó: Oakland County Jail

Az Amerikai Egyesült Államokban, közelebbről Pontiac városában élő és dolgozó 27 éves Jocelyn Sanroman egész bizarr módon saját magát leplezte le: a tanerő ugyanis az egyik kollégájának vallotta be, hogy 2023-ban viszonya volt egy akkor 16 éves fiúval, akit magántanárként is korrepetált. A kolléga természetesen azonnal jelentette a hatóságoknak az ügyet, tavaly nyáron pedig kattant is a bilincs a nő csuklóján.

Videóra vette a bűnös együttlétet a tanárnő

A kedden lezárult tárgyalás során kiderült: Sanroman nem csak elcsábította diákját, de a saját otthonában le is feküdt vele, sőt, az együttlétet még videóra is vette. Az áldozat édesanyja a bíróság előtt arról beszélt: fia az eset óta teljesen megváltozott, a rá irányuló hatalmas figyelem azóta rettegéssel tölti el, ami miatt még az iskolából is ki kellett vennie.