Brutális fordulattal érkezik az időjárás - erre fel kell készülni

Az előrejelzés szerint búcsút mondhatunk a hideg és fagyos nappaloknak, a télikabátos tavasznak és a záporoknak. Itt a hosszú hétvége, a vége felé pedig akár harminc fok közeli hőmérsékletre is lehet számítani.

Az időjárás gyökeresen megváltozik / Illusztráció: rawpixel.com / Teddy / Forrás: Freepik.com

Időjárás előrejelzés: Felmelegszik az idő, már-már nyárias lesz

Május elsején, pénteken, többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de eső nem fordul elő. Gyengül az északias szél. 14 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Sok napsütés valószínű, keleten gomolyfelhőkkel szombaton. Marad a száraz idő. 20 fok fölé melegszik az idő. Gyenge marad a szél.

Vasárnap ragyogó napsütésre van kilátás, alig lesz felhő az égen. Az eső teljesen kizárt. Nyárias meleg köszönthet be, hiszen délután már 20-26 fok is lehet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Fátyolfelhők szűrhetik a májusi napsütést hétfőn - ebből eső továbbra sem alakul ki, marad a szárazság. Tovább melegszik az idő, délután már 22-27 fok is lehet.