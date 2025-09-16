„Biztos vagyok benne, hogy ő tette” – újabb tanú szólalt meg Maddie McCann ügyében

Annak ellenére, hogy lassan két évtizede ismerte meg a nagyvilág Maddie McCann nevét és a brit kislány eltűnésének történetét, az ügy továbbra sincs megoldva. Az angyali arcú kislány 2007 májusában szüleivel a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen nyaralt, ahonnan aztán nyomtalanul eltűnt. Az ügy kapcsán a nyomozók látókörébe került egy német férfi, Christian Brueckner, aki hamarosan szabadul a börtönből, miután letöltötte 7 éves büntetését, amit 2019-ben szabtak ki rá egy idős nő megerőszakolása miatt.

Maddie McCann ügye, lassan 20 éve jelent megoldhatatlan feladatot a nyomozóknak. Fotó: AFP

Brueckner tagadja, hogy köze lenne Maddie McCann elrablásához

Habár a német Bruecknert eddig nem vádolták meg semmivel a brit kislány eltűnése kapcsán, a neve már csak azért is felmerült, mert akkoriban nem messze élt attól a helytől, ahonnan a lányt elrabolták. Ő maga azonban a börtönből többször is tagadta, hogy bármi köze lenne Maddie ügyéhez. Ugyanakkor a szeptember 17-én szabaduló erőszaktevő

nem járult hozzá, hogy a brit hatóságok kihallgassák őt az ügy kapcsán a szabadulása előtt

– pedig egy korábbi üzlettársa szerint, Bruecknernek igenis sok köze lehet Maddie McCann eltűnéséhez.



Újabb tanú szólalt meg

Helge Busching üzleti kapcsolatban állt Christian Bruecknerrel akkor, amikor Maddie McCannt elrabolták Portugáliában. A férfi a napokban az ITV-nek nyilatkozva elárulta, hogy ez alatt az üzleti kapcsolat alatt elsősorban kábítószer-kereskedelemre kell gondolni. Busching az interjúban hangsúlyozta, hogy nem voltak barátok a hamarosan szabaduló Bruecknerrel, ám abban teljes mértékben biztos, hogy a férfinek jelentős szerepe van abban, ami Maddie McCannel történt.



Azt akarom, hogy Christian börtönbe kerüljön azért, ami Madeleine McCannel történt. 100%-ig biztos vagyok abban, hogy ő a felelős a kislánnyal történtekért, hiába szajkózza, hogy ártatlan. Tudom, hogy mit művelt, ahogy azt is, hogy mennyire gonosz és veszélyes ember

– mondta az interjúban Helge Busching.

A német nyomozóhatóságok korábban átfésülték Christian Brueckner portugáliai lakhelyét, de nem találtak perdöntő bizonyítékot, ami a kislány elrablását támasztaná alá. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Az egykori üzlettárs ezután kifejtette azt is, hogy miért ilyen biztos Christian Brueckner bűnösségében. Felidézte, hogy alig egy évvel Maddie eltűnése után egy spanyol fesztiválon találkozott Bruecknerrel. Ott terelődött a szó a brit kislány eltűnésére. Busching így emlékszik vissza a beszélgetésre:



Mondtam Bruecknernek, hogy nem is értem, hogyan képes valaki egy gyerekeket elrabolni egy szállodából. Ekkor megdöbbentő választ kaptam Christiantól, aki mindössze azt felelte: "a kislány egyáltalán nem sikoltozott."

A beismerést követően aztán Brueckner sietősen távozott a spanyol fesztiválról, Busching pedig felhívta a Scotland Yardot, hogy vallomást tegyen mindarról, amit hallott.



A most megszólaló Helge Busching korábban nagy szerepet játszott tanúként abban a nemi erőszak ügyben is, ami miatt Christian Brueckner jelenleg is börtönbüntetését tölti. Akkor a vallomásában felidézte, hogy Brueckner dicsekedett neki olyan videófelvételekről, amin az látható, ahogy két nőt erőszakol meg, illetve olyan videóval is, amelyen állítólag egy tizenéves német lány volt látható.



Busching azt is alátámasztotta, hogy Brueckner lakhelye mindössze egy mérföldre volt az Ocean Club üdülőhelytől, ahonnan Maddie McCann családja 2007-ben megszállt.



Christian nagyon jól ismeri az Ocean Clubot. Ott dolgozott medencetisztítóként, így nem lehetett nehéz dolga, amikor eldöntötte, hogy bemegy a szobába, ahol a kislány is volt. Ő egy rendkívül veszélyes bűnöző, nem is értem, hogy engedhetik vissza a társadalomba.

Aggodalmának kifejezése után Busching még hozzátette, hogy az ügy miatt már egyáltalán nem bízik a német igazságszolgáltatásban, mert szerinte teljesen egyértelmű, hogy a szeptember 17-én szabaduló Christian Brueckner a felelős azért, ami 18 évvel ezelőtt Maddie McCannel történt.