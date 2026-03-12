Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Játszani indult: a tóban találták meg a 7 éves kislány holttestét

eltűnt gyerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 07:54
megfulladtholttest megtalálása
Játszani indult otthonról, nem sokkal később már csak a holttestét találták meg a hatóságok.

Egy texasi városban tragikus véget ért egy eltűnt kislány története: a hatóságok néhány órával az eltűnése után egy tóban találták meg a 7 éves Skylar Hopson holttestét.

A tóban rejtőzött az eltűnt kislány holtteste
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A kislány édesanyja március 11-én, szerdán reggel 9:40 körül jelentette be a rendőrségen, hogy lánya eltűnt a texasi Pearland városában. A rendőrség tájékoztatása szerint Skylar nem beszélő autista gyermek volt.

A Pearland Police Department szóvivője, Chad Rogers egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a feltételezések szerint a kislány gyalog hagyta el otthonát, egy színes, batikolt ruhát viselt, és egy iPadet vitt magával. Egyelőre nem tisztázott, hogy az eltűnés idején pontosan ki tartózkodott a házban.

A rendőrség közlése szerint 12:40-re már kiterjedt keresőakció zajlott. A műveletben kutyás egységek, drónok és több keresőcsapat vett részt, valamint segítséget nyújtott a Houston Police Department is. A nyomkövető kutyák végül egy tó környékére vezették a keresőket. A hatóságok eközben bemérték a kislány iPadjének jelét is, amely ugyanazon a területen volt, ahol a kutyák elvesztették a szagnyomot.

Búvárok találták meg az eltűnt kislány holttestét

A houstoni rendőrség búvárcsapatának segítségével körülbelül 14:45-kor emelték ki Skylar Hopson holttestét a vízből.

Nem tudjuk, hogy ez volt-e az a hely, ahová el akart jutni. Erre jelenleg semmi nem utal

– mondta Rogers. Hozzátette, hogy a hatóságok még több biztonsági kamera felvételét is szeretnék átvizsgálni, hogy pontosan rekonstruálják, milyen útvonalon juthatott el a kislány a tóig.

A szóvivő a sajtótájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy az autizmussal élő gyermekek esetében különösen nagy kockázatot jelentenek a vízfelületek. Elmondása szerint a drónos keresőcsapat ezért azonnal a közeli vizeket kezdte átvizsgálni.

Ez sajnos nem új történet... A közösségi oldalunkon rengeteg komment érkezett, mind ugyanazt írta: ellenőrizzék a vizet. Biztosíthatom a lakosságot, hogy az első helyek között mi is a vízfelületeket ellenőriztük

– tette hozzá Rogers a People szerint.

 

 

