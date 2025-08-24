„Nem igaz!” – kegyetlen álhírek terjednek, megszólalt a több mint 25 éve meggyilkolt Szathmáry Nikolett édesanyja

Szathmáry Nikolett ügye a magyar kriminológia egyik legismertebb gyermekeltűnése. A Gyulán élő kislány hazafelé indult, amikor nyomtalanul eltűnt. Családja és a hatóságok, sőt még a helyiek is mindent megtéve kutattak a gyermek után, de senki sem találta meg. Míg végül, évekkel később, nádvágók akadtak a csontjaira egy zsákban. A gyilkosát a mai napig homály fedi. Ám most, ismét előkerült egy álhír, ami felbolygatta az ügyet.

Szathmáry Nikolett 27 évvel ezelőtt tűnt el Fotó: olvasói

Szathmáry Nikolett gyilkosát a mai napig nem találják

Immár 27 évvel ezelőtt, 1998. január 14-én az akkor hét és fél éves gyulai kislány, Szathmáry Nikolett nem tért haza néptáncóráról. Az utolsó ember, aki látta a helyi gyermekorvos volt, aki a közeli boltig kísérte, majd onnan a kislány egyedül ment tovább az otthona felé. Ám sosem érkezett meg. Azonnal keresni kezdték, de sajnos nem találták meg. Végül három évvel később, 2001. február 20-án a Csabai út melletti csatornaparton nádvágók találták meg Nikolett csontjait egy zsákban. Azonban hiába a nyomozás, továbbra sem tudják ki ölhette meg a kislányt.

A kislány gyilkosát a mai napig nem találták meg Fotó: olvasói

Éppen ezért volt meglepő, amikor egy hír felkerült az internetre, mondván: „23 év után megoldódhat Szathmáry Nikolett gyilkosságának ügye”. Ez az álhír vírusként kezdett el terjedni, több kommentelő komolyan is vette. Ráadásul, ha ez még nem lenne elég, az álhír terjesztő oldal egy fiatal férfi fotóját is közölte kitakarva, rámutatva arra, hogy ő a gyilkos. Azonban, még azoknak is leeshetett a csalás, akik nem ismerik áthatóan a kislány ügyét, ugyanis elég a fényképre nézni, rögtön kiderül, hogy, akit rágalmaznak még gyermek lehetett a gyilkosságkor.

Szathmáry Nikolett édesanyja kommentben azonnal tisztázta, hogy álhír az egész:

Nem igaz a hír! Sajnos még nincs meg az elkövető

– írta az édesanya.

Később pedig a fényképen szereplő fiatal férfi is megszólalt a rágalmazás miatt:

Sziasztok! A fotó az én arcomat ábrázolja. Semmi közöm semmihez, de mégis hosszú éveken keresztül sok portálon megtalálható ez a cikk. Voltam a rendőrségen, ahol kinevették, voltam ügyvéd nélkül is, aki maga is tehetetlen ebben az ügyben. Elég sok negatív kommentet kaptam a profilomra is. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ezt ne vegye komolyan, mert nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen!

– írta a férfi.