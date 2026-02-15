Óriási siker: A NUBU mindent vitt a Budapest Central European Fashion Weeken

Vastaps zárta a NUBU 2026/2027-es őszi–téli kollekciójának bemutatóját a Budapest Central European Fashion Weeken. A kifutón nem csupán ruhák vonultak fel, hanem egy tudatosan felépített, rétegzett vizuális világ, amelyben a természetközeli atmoszféra óriási hatással volt a nagyérdeműre.

A NUBU kollekciója lélegzetelállító

Fotó: MW

A NUBU idei kollekciója túlmutat önmagán

A BCEFW immár 17. alkalommal ad nemzetközi platformot a régió tervezőinek, és az idei szezonban is számos markáns alkotói hang mutatkozott be. A 2026-os BCEFW-n számos márka mutatta be legfrissebb kollekcióját. A Nanushka kifutóján a lágy brutalizmus és az érzelmekkel telített földszínek domináltak, míg Szarvas Valentin az Apolló Galériában debütált sikerrel. A hétvége során prezentációk és workshopok is színesítették a programot, ahol a feltörekvő alkotók és a már elismert tervezők egyaránt bemutatkozhattak.

A Life.hu ezúttal NUBU show-jára volt kíváncsi – elmondásuk alapján ez a kollekció most sem maradt adós az élménnyel. A darabokat a márka alapítója, Garam Judit – a 2021-es tokiói olimpia magyar formaruháinak tervezője – alkotta meg tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával közösen. A téli modellekben a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem kapott hangsúlyt.

Garam Judit és Borcsik Liza fogadják a vastapsot

Fotó: MW

Az anyagokat kézi nemezeléssel és egyedi festési technikákkal gazdagították, így a ruhákban izgalmas kettősség jött létre: a különböző textúrák és formák harmonikusan egészítették ki egymást. A bemutató végén a tervezőpáros együtt lépett a kifutóra, hogy megköszönje a közönség elismerését.

Minden NUBU kollekció mögött művészeti inspiráció áll

– vallják az alkotók. Ezúttal Anna Peter Breton festőművész és Biliczki Anett üvegművész munkássága szolgált kiindulópontként.

Én egy nagyon művészeti típusú ember vagyok. Tehát engem a művészet, a vizualitás, a szép és esztétikus dolgok tudnak a leginkább inspirálni.

A bemutatók helyszíne, a Szépművészeti Múzeum tere különleges atmoszférát teremtett, bár a tervező főként a kortárs művészeti irányzatokból merít ihletet.

A földszínek is nagy hangsúlyt kaptak

Fotó: MW

A NUBU, melynek jelentése szeretet, hisz a kozmikus egységben, az esztétikai harmóniát a zen filozófiával hozzák összhangba. Mégis az egyik legnagyobb mottójuk a kényelem, a funkció és a fenntarthatóság hangsúlyozása, állítják a tervezők.

A kényelem és a funkció azért fontos, mert a ruhát viselni kell, és jól kell benne érezned magad. Ez egy alapvető fontosság. Viszont a fenntarthatóság a mai világban egy napirendi pont. Ezért is nagyon figyelünk arra, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, és nagyon ügyelünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk.

Bár Garam Judit úgy látja, Magyarországon még formálódik a divattudatosság, számára fontos, hogy elsősorban hazai közönségéhez szóljon. Azokhoz a magyar nőkhöz és férfiakhoz, akik értékelik az egyéniséget, a funkcionalitást és a művészi szabadságot az öltözködésben.