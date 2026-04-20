Ezeket sose vásárold meg turkálóban, ha jót akarsz magadnak

Semmi sem tölthet fel jobban, mint egy hatalmas turizás, amikor izgatottan kutatsz a kincsek után, hiszen sosem tudhatod, mire bukkansz. Míg vannak napok, amikor tele van a kosarad, máskor csalódottan és üres kézzel térsz haza. Bárhogy is legyen, egyes ruhákat és kiegészítőket érdemes messziről elkerülnöd. Máris mutatjuk, melyek ezek!
A turizás egy nagyon tudatos módja a vásárlásnak, hiszen hozzájárul a hulladék csökkentéséhez és a fenntarthatóbb életmódhoz. Emellett olyan különleges, vadi új, sokszor márkás ruhákra bukkanhatunk, amilyenekben nem sétálnak csak úgy szembe velünk az utcán. Nem véletlen tehát, hogy sok nő rajong a turkálókért, azonban van pár olyan darab, amiért egy fillért sem szabadna fizetned. Nézd végig a listát!
A tiltólista élén a fehérneműk állnak, hiszen ezeknél a daraboknál elengedhetetlen a higiénia, a használt fehérneműket azonban nagyon nehéz megfelelően fertőtleníteni, főleg ha finomabb anyagból készültek. A melltartók és a bugyik pedig a tested legérzékenyebb részeit érintik, ezért ne kockáztass!
A fehérneműhöz hasonlóan a fürdőruhákat is érdemes messziről kerülnöd, különösen az alsókat, annak ellenére, hogy ezekben a boltokban tucatszámra kaphatók. Amennyiben vadi új darabról van szó, már elgondolkodhatsz azon, hogy magaddal viszed.
A fast fashion ruhadarabok kezdik ellepni a turkálók polcait is, szakértők szerint azonban egyetlen ilyen terméket se vigyél haza turkálóból. Az élettartamuk rettenetesen rövid, gyorsan szöszösödnek és bolyhosodnak, magyarán egy forintot sem érdemes rájuk költened.
A gyors divat alatt az olcsó, stílusos ruházatot értjük, amely a kifutó és a hírességek világából származó ötleteket másolja, és rohamtempóban készülnek.
Nem ritka, hogy a turkálókban cipők közül is válogathatsz, azonban egyáltalán nem éri meg beruházni vintage cipőkre és mini sarkú társaikra. Habár külsőre igen megnyerők lehetnek, gyakran a belső párnázásuk kopott, ami miatt igen kényelmetlenné válnak.
Már veled is biztos előfordult, hogy odarohantál egy bőrdzsekihez és felkiáltottál: „ezt biztosan megveszem!”. Aztán megláttad a szakadt bélését és még mindig győzködted magad arról, hogy márpedig nem hagyhatod ott azt a darabot. Ilyenkor muszáj erősnek lenned! Ha a kabát belsejében sérülés keletkezett, azt semmiképpen se vedd meg, mivel a repedésekben kellemetlen szagok és baktériumok telepedhettek meg.
Ebben a videóban több turizási tippet is megismerhetsz:
