Kiszivárgott a Welcome to Derry 2. évadának sztorija: Mit szól ehhez az HBO Max?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 22:30
2025 őszén mindenki Pennywise-tól rettegett a streaming képernyői előtt. Az HBO Max horrorszériája, a Welcome to Derry pedig akkora siker volt, hogy már javában dolgoznak a folytatáson, amivel kapcsolatban most megszólalt a műsor alkotója is.
Stephen King szörnyű bohóca több mint 35 év után tért vissza a tévéképernyőkre, mikor az HBO Max ismét előcsalogatta rejtekéből Pennywise-t, kinek minden lépését gyermeksikoly követi. Az Az-filmek után a szerepet ismét magára vállaló Bill Skarsgard főszereplésével bemutatott, Welcome to Derry címre keresztelt sorozat egyfajta előzményként szolgál a mozifilmek számára, hiszen 27 évvel korábban, 1962-ben játszódik. A közönség ugyan szinte minden képkockától halálra rémült, vagy felfordult tőle a gyomra, a széria mégis a nézettségi listák élén tanyázott heteken keresztül, így nem olyan meglepő, hogy Andy Muschietti és csapata gőzerővel körmölik a Welcome to Derry 2. évadának forgatókönyvét.

Pennywise a frászt hozta az HBO Max nézőire a Welcome to Derry-ben, amihez hamarosan folytatás érkezik (Fotó: Brooke Palmer)

Hamarosan ismét horrorlázban éghet az HBO Max

Noha hivatalosan még mindig nem rendelték be a Welcome to Derry folytatásának elkészítését, ez azonban a legkevésbé sem tántorítja el az alkotóbrigádot, hogy a 2. évaddal foglalkozzanak. A minden apró részletre éhező fanatikusokat pedig most maga a direktor, Andy Muschietti szánta meg, aki elárulta, miről fog szólni a következő fejezet, bár erre az HBO-tól aligha kapott felhatalmazást.

A korábban az Az-filmeket is dirigáló szakember megerősítette azt a rajongói teóriát, miszerint a Welcome to Derry 2. felvonása a hírhedt Bradley bandát helyezi majd a cselekmény középpontjába, tehát arra készülhetünk, hogy minden eddiginél durvább darálás költözhet a képernyőre, hiszen Pennywise igazi kemény fiúkkal találja majd szembe magát:

Most dolgozunk rajta, és nagyon szórakoztató lesz. 1935-ben fog játszódni. Akik olvasták a könyveket, azoknak valószínűleg ismerősen cseng a Bradley banda neve. Ez a társaság bankrablókból állt, akik úton voltak valahova, és megállnak Derryben, hogy lőszert vegyenek, amikor valami szörnyűség történik 

– mondta a Deadline-nak a rendező.

Amellett pedig, hogy vérből sem lesz hiány, a széria folytatásának hangulata is jóval komorabb lesz, mint az előző fejezetéé volt, hiszen a gazdasági világválság kilátástalan szürkeségének kellős közepére kalauzol majd vissza bennünket. A Welcome to Derry első évadát sem volt könnyű fogyasztani, de az garantálható, hogy a következő falat még nehezebb lesz. Már csak az a kérdés, mikor érkezik. De egy biztos, 2027-nél biztosan nem hamarabb!

Bill Skarsgard a Welcome to Derry Pennywise-aként.
Bill Skargard nemsokára ismét vérre szomjazó bohócként hozhatja ránk a frászt (Fotó: Brooke Palmer)

Welcome to Derry: még egy évad és ennyi?

Azzal nem lehetne vádolni Andy Muschiettiéket, hogy ne terveznének előre. A Welcome to Derry-vel már az első fejezet debütálása előtt kijelentették, legalább három évaddal számolnak, és minden egyes alkalommal 27 évet mennek majd vissza az időben. A 2. évad utáni szezon pedig messze a Stephen King-regények legbrutálisabb történetét dolgozhatja majd fel, mely a Derry-ben lévő vasgyár felrobbanásáról szól, amikor is nem kevesebb mint 100 gyermek vesztette életét.

További évadokról egyelőre még nem esett szó, így nem kizárt, hogy a Welcome to Derry, az Eufóriához hasonlóan, majd a harmadik felvonással végleg elbúcsúzik a nézőktől.

A Welcome to Derry összes epizódja elérhető az HBO Max-sorozatok kínálatában. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
