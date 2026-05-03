Kiszivárgott a Welcome to Derry 2. évadának sztorija: Mit szól ehhez az HBO Max?

Stephen King szörnyű bohóca több mint 35 év után tért vissza a tévéképernyőkre, mikor az HBO Max ismét előcsalogatta rejtekéből Pennywise-t, kinek minden lépését gyermeksikoly követi. Az Az-filmek után a szerepet ismét magára vállaló Bill Skarsgard főszereplésével bemutatott, Welcome to Derry címre keresztelt sorozat egyfajta előzményként szolgál a mozifilmek számára, hiszen 27 évvel korábban, 1962-ben játszódik. A közönség ugyan szinte minden képkockától halálra rémült, vagy felfordult tőle a gyomra, a széria mégis a nézettségi listák élén tanyázott heteken keresztül, így nem olyan meglepő, hogy Andy Muschietti és csapata gőzerővel körmölik a Welcome to Derry 2. évadának forgatókönyvét.

Pennywise a frászt hozta az HBO Max nézőire a Welcome to Derry-ben, amihez hamarosan folytatás érkezik (Fotó: Brooke Palmer)

Hamarosan ismét horrorlázban éghet az HBO Max

Noha hivatalosan még mindig nem rendelték be a Welcome to Derry folytatásának elkészítését, ez azonban a legkevésbé sem tántorítja el az alkotóbrigádot, hogy a 2. évaddal foglalkozzanak. A minden apró részletre éhező fanatikusokat pedig most maga a direktor, Andy Muschietti szánta meg, aki elárulta, miről fog szólni a következő fejezet, bár erre az HBO-tól aligha kapott felhatalmazást.

A korábban az Az-filmeket is dirigáló szakember megerősítette azt a rajongói teóriát, miszerint a Welcome to Derry 2. felvonása a hírhedt Bradley bandát helyezi majd a cselekmény középpontjába, tehát arra készülhetünk, hogy minden eddiginél durvább darálás költözhet a képernyőre, hiszen Pennywise igazi kemény fiúkkal találja majd szembe magát:

Most dolgozunk rajta, és nagyon szórakoztató lesz. 1935-ben fog játszódni. Akik olvasták a könyveket, azoknak valószínűleg ismerősen cseng a Bradley banda neve. Ez a társaság bankrablókból állt, akik úton voltak valahova, és megállnak Derryben, hogy lőszert vegyenek, amikor valami szörnyűség történik

– mondta a Deadline-nak a rendező.

Amellett pedig, hogy vérből sem lesz hiány, a széria folytatásának hangulata is jóval komorabb lesz, mint az előző fejezetéé volt, hiszen a gazdasági világválság kilátástalan szürkeségének kellős közepére kalauzol majd vissza bennünket. A Welcome to Derry első évadát sem volt könnyű fogyasztani, de az garantálható, hogy a következő falat még nehezebb lesz. Már csak az a kérdés, mikor érkezik. De egy biztos, 2027-nél biztosan nem hamarabb!