Megdöbbentő beszámoló látott napvilágot a Jetiről: a szemtanúk mind ugyanazt a lényt írták le

A világ minden tájáról érkeztek beszámolók arról, hogy egy hátborzongató, emberszerű, szőrös lénnyel kerültek testközelbe. A tanúvallomások legvérfagyasztóbb része az, hogy megmagyarázhatatlan módon egybevágó részleteket tartalmaznak, amelyek túl pontosak ahhoz, hogy csupán kitalációk legyenek. Mutatjuk az 5 Jeti-észlelést, amelyek hallatán a te hátadon is feláll majd a szőr!
Egy fiatal házaspár túrázott a brit-kolumbiai erdőkben, amikor a férfi észrevett egy sötét, hatalmas alakot a fák között. A lény legalább két méter magas volt, szőr borította, és mozdulatlanul figyelte őket. A feleség annyira megrémült a szörnyetegtől, hogy teljesen lefagyott – még akkor sem tudott megszólalni, amikor az alak már elsétált.
Ez az eset a leggyakrabban idézett Nagylábas találkozás Kanada területén, mivel a pár külön kihallgatva is szinte szóról szóra ugyanúgy írta le a jelenetet.
Egy kisvárosi rendőr egy erdei út mellett állt autójával, amikor nehéz lépteket hallott a bozótból. A zseblámpa fényében egy pillanatra megvillant egy vöröses szempár és egy hatalmas, szőrös test. A férfi azt mondta, hogy nem is a Jeti-szerű alak volt a legijesztőbb, hanem a hangtalan eltűnése.
Egy női hegymászócsoport éjszakai táborozás közben furcsa szagokra és zajokra lett figyelmes. Amikor egyikük kinézett a sátorból, egy hatalmas, emberszerű alak állt a holdfényben – mozdulatlanul, pár méterre az alvóhelyük bejáratától.
Egy vadfigyelő kamera éjjel háromkor rögzített egy homályos, de egyértelműen két lábon járó, szőrös alakot, ami keresztülsétált egy mezőn. A kép nem HD, de az arányai, a mozgása és az izomzata alapján nem valószínű, hogy egy ember volt.
A felvétel körül ma is viták folynak, de még a szkeptikusok is elismerik: nehéz lenne egy olyan lényt reprodukálni, amilyet a kamerán láttak, anélkül, hogy ne tűnne jelmeznek.
Egy általános iskolás kislány az erdei családi kirándulás után rajzolta le azt, ami szerinte „az erdőben látott bácsi” volt. A tanár annyira megdöbbent a részleteken (hatalmas test, hosszú karok, barna szőr, kerek fej, kis szemek), hogy a Jeti-szerű rajzot megmutatta a szülőknek is.
A szülők először azt hitték, hogy medve – de a kislány makacsul állította, hogy egy embert látott (legalábbis valamit, aminek állatszerű tekintete volt).
A kutatók szerint a Nagylábbal való találkozások hasonlóságai kulturális mintákból és pszichológiai mechanizmusokból fakadnak. De rengetegen vannak, akik úgy vélik: lehetetlen, hogy ennyi véletlen egybeesés csak az emberek képzeletének játéka legyen.
Az alábbi videóban láthatod a Jeti létezésének bizonyítékait:
