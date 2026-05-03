Megdöbbentő beszámoló látott napvilágot a Jetiről: a szemtanúk mind ugyanazt a lényt írták le

A világ minden tájáról érkeztek beszámolók arról, hogy egy hátborzongató, emberszerű, szőrös lénnyel kerültek testközelbe. A tanúvallomások legvérfagyasztóbb része az, hogy megmagyarázhatatlan módon egybevágó részleteket tartalmaznak, amelyek túl pontosak ahhoz, hogy csupán kitalációk legyenek. Mutatjuk az 5 Jeti-észlelést, amelyek hallatán a te hátadon is feláll majd a szőr!

Jeti-észlelések: 5 megdöbbentő találkozás a szőrös lénnyel.

Fotó: 123RF

Már évek óta érkeznek különböző beszámolók egy különös, szőrös lény észleléséről.

A különböző történetek részletei megdöbbentően egybevágnak egymással.

A látottakra ma sem találtak magyarázatot.

5 Jeti-észlelés: bizonyítékok a Nagyláb létezésére

1. A Jeti Kanadában (2007)

Egy fiatal házaspár túrázott a brit-kolumbiai erdőkben, amikor a férfi észrevett egy sötét, hatalmas alakot a fák között. A lény legalább két méter magas volt, szőr borította, és mozdulatlanul figyelte őket. A feleség annyira megrémült a szörnyetegtől, hogy teljesen lefagyott – még akkor sem tudott megszólalni, amikor az alak már elsétált.

Ez az eset a leggyakrabban idézett Nagylábas találkozás Kanada területén, mivel a pár külön kihallgatva is szinte szóról szóra ugyanúgy írta le a jelenetet.

2. Az oregoni Nagyláb (1983)

Egy kisvárosi rendőr egy erdei út mellett állt autójával, amikor nehéz lépteket hallott a bozótból. A zseblámpa fényében egy pillanatra megvillant egy vöröses szempár és egy hatalmas, szőrös test. A férfi azt mondta, hogy nem is a Jeti-szerű alak volt a legijesztőbb, hanem a hangtalan eltűnése.

3. A Jeti Alaszkában (2011)

Egy női hegymászócsoport éjszakai táborozás közben furcsa szagokra és zajokra lett figyelmes. Amikor egyikük kinézett a sátorból, egy hatalmas, emberszerű alak állt a holdfényben – mozdulatlanul, pár méterre az alvóhelyük bejáratától.

Reggel hatalmas, mezítlábas nyomokat találtak – Mindegyik 44-es cipőméret felett, mélyen a talajba fagyva.

Fotó: Igor Shoshin / Shutterstock

4. A Nagyláb kamerán Washingtonban (2015)

Egy vadfigyelő kamera éjjel háromkor rögzített egy homályos, de egyértelműen két lábon járó, szőrös alakot, ami keresztülsétált egy mezőn. A kép nem HD, de az arányai, a mozgása és az izomzata alapján nem valószínű, hogy egy ember volt.