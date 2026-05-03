KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Jetire figyelmeztető tábla egy erdőben.

Megdöbbentő beszámoló látott napvilágot a Jetiről: a szemtanúk mind ugyanazt a lényt írták le

nagyláb
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 22:15
szörnyeteg legendajetilegenda
Hogy lehet, hogy a világ különböző pontjain teljesen idegen emberek szinte ugyanúgy írják le a beazonosíthatatlan lényt? Nagyláb? Jeti? Mit láthattak valójában a szemtanúk?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A világ minden tájáról érkeztek beszámolók arról, hogy egy hátborzongató, emberszerű, szőrös lénnyel kerültek testközelbe. A tanúvallomások legvérfagyasztóbb része az, hogy megmagyarázhatatlan módon egybevágó részleteket tartalmaznak, amelyek túl pontosak ahhoz, hogy csupán kitalációk legyenek. Mutatjuk az 5 Jeti-észlelést, amelyek hallatán a te hátadon is feláll majd a szőr!

Erdő, ahol a Jeti élhet.
Jeti-észlelések: 5 megdöbbentő találkozás a szőrös lénnyel.
Fotó: 123RF
  • Már évek óta érkeznek különböző beszámolók egy különös, szőrös lény észleléséről.
  • A különböző történetek részletei megdöbbentően egybevágnak egymással.
  • A látottakra ma sem találtak magyarázatot.

5 Jeti-észlelés: bizonyítékok a Nagyláb létezésére

1. A Jeti Kanadában (2007)

Egy fiatal házaspár túrázott a brit-kolumbiai erdőkben, amikor a férfi észrevett egy sötét, hatalmas alakot a fák között. A lény legalább két méter magas volt, szőr borította, és mozdulatlanul figyelte őket. A feleség annyira megrémült a szörnyetegtől, hogy teljesen lefagyott – még akkor sem tudott megszólalni, amikor az alak már elsétált.

Ez az eset a leggyakrabban idézett Nagylábas találkozás Kanada területén, mivel a pár külön kihallgatva is szinte szóról szóra ugyanúgy írta le a jelenetet.

2. Az oregoni Nagyláb (1983)

Egy kisvárosi rendőr egy erdei út mellett állt autójával, amikor nehéz lépteket hallott a bozótból. A zseblámpa fényében egy pillanatra megvillant egy vöröses szempár és egy hatalmas, szőrös test. A férfi azt mondta, hogy nem is a Jeti-szerű alak volt a legijesztőbb, hanem a hangtalan eltűnése.

3. A Jeti Alaszkában (2011)

Egy női hegymászócsoport éjszakai táborozás közben furcsa szagokra és zajokra lett figyelmes. Amikor egyikük kinézett a sátorból, egy hatalmas, emberszerű alak állt a holdfényben – mozdulatlanul, pár méterre az alvóhelyük bejáratától.

A Jeti óriási lábnyoma a talajban.
Reggel hatalmas, mezítlábas nyomokat találtak – Mindegyik 44-es cipőméret felett, mélyen a talajba fagyva.
Fotó: Igor Shoshin / Shutterstock

4. A Nagyláb kamerán Washingtonban (2015)

Egy vadfigyelő kamera éjjel háromkor rögzített egy homályos, de egyértelműen két lábon járó, szőrös alakot, ami keresztülsétált egy mezőn. A kép nem HD, de az arányai, a mozgása és az izomzata alapján nem valószínű, hogy egy ember volt.

A felvétel körül ma is viták folynak, de még a szkeptikusok is elismerik: nehéz lenne egy olyan lényt reprodukálni, amilyet a kamerán láttak, anélkül, hogy ne tűnne jelmeznek.

5. Montanai iskolai rajz a Jetiről (1999)

Egy általános iskolás kislány az erdei családi kirándulás után rajzolta le azt, ami szerinte „az erdőben látott bácsi” volt. A tanár annyira megdöbbent a részleteken (hatalmas test, hosszú karok, barna szőr, kerek fej, kis szemek), hogy a Jeti-szerű rajzot megmutatta a szülőknek is.

A szülők először azt hitték, hogy medve – de a kislány makacsul állította, hogy egy embert látott (legalábbis valamit, aminek állatszerű tekintete volt).

A kutatók szerint a Nagylábbal való találkozások hasonlóságai kulturális mintákból és pszichológiai mechanizmusokból fakadnak. De rengetegen vannak, akik úgy vélik: lehetetlen, hogy ennyi véletlen egybeesés csak az emberek képzeletének játéka legyen.

Az alábbi videóban láthatod a Jeti létezésének bizonyítékait:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu