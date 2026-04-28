KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Köpd ki, mert le fogod nyelni!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 12:05
Az egész gyerekkort végigkíséri, így vagy úgy. Ott van mindenhol, iskolatáskában, kabátzsebben, autóülés alatt, vagy ezekbe belekenve, és persze a gyerekek szájában, akik mindig a leglehetetlenebb helyzetben fújnak belőle egy hatalmas buborékot, hogy aztán bumm…

Gondolom, nálatok is elhangzott már ez a mondat legalább ezerszer, nálunk egészen biztosan. Valahogy a rágógumi mindig is egy kicsit feszkóforrás dolog szülőként: nem étel, nem nasi, nem is játék, félre is lehet nyelni, egy idő után idegesítő is  – mégis, vagy éppen ezért a gyerekek odavannak érte. De mi is a rágó egész pontosan? És tényleg olyan ártatlan, mint amilyennek tűnik? 

Nem új találmány – de csak manapság színes és mentolos

Egy újabb vitánkat követően – rágni vagy nem rágni – kutattam egy kicsit rágóügyben. A rágógumi története meglepően régi. Már az őskorban is rágtak az emberek különféle gyantákat – egyszerűen azért, mert jó érzés volt, és frissítette a szájukat. Régészek több ezer éves „rágókat” találtak, rajtuk fognyomokkal – szóval igen, ősi találmány ez a furcsa cucc. 

A görögök a masztixfa gyantáját, az indiánok a lucfenyő gyantáját rágcsálták – kinek mit adott a táj, ahol élt. Az 1800-as évek elején a lucfenyő gyantájából készítettek szabálytalan darabkákat az Egyesült Államok keleti részén, ez volt Amerika és egyben a világ első kapható „rágógumija”. Azután a rágót is könyörtelenül elérte a kereskedelem körforgása. A világ első rágógumigyára John Curtis jóvoltából 1850-ben kezdte meg működését Amerikában, 1869-ben meg is kapta rá a szabadalmat. 
1870-ben már narancsos ízű rágót is lehetett kapni „vacsora utáni édességként”, ez azonban gyorsan elvesztette az ízét, így nem lett népszerű. 

Ekkor következett a chicle. A Mexikóban és Guatemalában őshonos sapodilla fák váladékából forralással előállított chicle nevű anyag bizonyult a rágógumi legjobb alapjának, ezt lovagolta meg Thomas Adams is, aki 1888-ban Tutti-Frutti néven kezdte forgalmazni saját gumiját. Ez volt az első rágó, amelyet már automatából is árultak. Adams egyik legnépszerűbb rágóját Black Jack néven árulták, ez még ma is megtalálható a retró édességboltokban. 

A végső csapás a szülőkre az volt, amikor 1891-ben William Wrigley Jr. megalapította a Wrigley gyárat. A korszakban szokatlan elsöprően erős marketingjével sikerre vitte a terméket, amiért mi, szülők a mai napig hisztiket hallgatunk a pénztárnál. 

Mit rágunk valójában? 

A mai rágógumik többsége már nem természetes gyantából készül, hanem egy úgynevezett „gumi alapból”, ami különféle (részben mesterséges) anyagok keveréke. Ehhez jönnek az ízesítők, édesítők, színezékek – attól függően, hogy éppen mentolos frissességet vagy epres nosztalgiát szeretnénk. Vagyis a rágót is utolérte a könyörtelen haladás és már több benne a mesterséges anyag, mint a valaha volt első darabokban. 

Egészséges vagy nem? 

A rágógumi körül mindig volt egy kis bizonytalanság, pro és kontra érvek szánkáztak a szülők felé. 

Jó dolog, mert: 

  • segíthet a szájszárazságon,
  • étkezés után frissíti a leheletet,
  • a cukormentes típusok kevésbé terhelik, sőt, tisztítják a fogakat, segítségül vannak a fogszuvasodás megelőzésében

Másrészt viszont vannak kérdések is:

  • a túl sok rágó megterhelheti az állkapcsot,
  • egyes édesítőszerek érzékenyebb gyerekeknél okozhatnak kellemetlenségeket,
  • és persze ott van az a klasszikus szülői félelem: mi van, ha lenyeli?

Illetve a „társadalmi” aspektus: a rágó könnyen válik „észrevétlen szokássá”. Nem egy darab kell, hanem már napi három. Nemcsak suli után, hanem egész délután, végül már folyton a szájban látható és hallható tényezőként lesz jelen. Sajnos rengeteg szemetet termelünk vele. Becslések szerint az elrágott rágók 80 %-a járdára, padok aljára, táblákra, villamosablakokra odanyomva végzi – amivel így évente akár százezer tonna szemét keletkezik.

Ennek ellenére a rágó kultusza töretlen. Kaliforniában például egy egész utca falát rágó borítja, a helyet Bubblegum Alley néven ismerik, tulajdonképpen egy turisztikai látványosság is San Luis Obispo belvárosában, ahol 20 méter hosszan a teljes falat megrágott színes gumik borítják. De vannak helyek a világban, ahol konzekvensen ellenállnak a gumicsodának: Szingapúrban húsz éve egészen egyszerűen betiltották a rágót, turistaként is csak egyetlen csomagot lehet beutaztatni. 

Rágjon a gyerek vagy ne rágjon? 

Valahol félúton vagyok én is a válasszal, nincs egyértelműen jó stratégia. Nem akarom teljesen tiltani – mert nem az a kategória és tudjuk, hogy a tiltás a gyerekeknél mindig kontraproduktív. Viszont nem is szeretném, hogy állandóan a szájában legyen, folyton pukkasztgassa és lássam, ahogy rágja a fehér gumit. Ezért nálunk konkrét programot építettünk a rágózásra. Nem lehet egész napos a rágás, étkezések után szabad és egy idő után bedobom a varázsmondatot: „oké, most már elég”, ilyenkor szigorúan a kukába kell köpni, nem lehet asztalon hagyni, zsepibe csomagolni (az úgyis a nadrágzsebben maradna és úgy landolna a mosógépben), tányér szélére ragasztani – irány a szemetes és azonnali végső búcsú a mentolos csodának. Valahogy így vagyunk mi családilag a rágóval. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
