Köpd ki, mert le fogod nyelni!

Gondolom, nálatok is elhangzott már ez a mondat legalább ezerszer, nálunk egészen biztosan. Valahogy a rágógumi mindig is egy kicsit feszkóforrás dolog szülőként: nem étel, nem nasi, nem is játék, félre is lehet nyelni, egy idő után idegesítő is – mégis, vagy éppen ezért a gyerekek odavannak érte. De mi is a rágó egész pontosan? És tényleg olyan ártatlan, mint amilyennek tűnik?

Nem új találmány – de csak manapság színes és mentolos

Egy újabb vitánkat követően – rágni vagy nem rágni – kutattam egy kicsit rágóügyben. A rágógumi története meglepően régi. Már az őskorban is rágtak az emberek különféle gyantákat – egyszerűen azért, mert jó érzés volt, és frissítette a szájukat. Régészek több ezer éves „rágókat” találtak, rajtuk fognyomokkal – szóval igen, ősi találmány ez a furcsa cucc.

A görögök a masztixfa gyantáját, az indiánok a lucfenyő gyantáját rágcsálták – kinek mit adott a táj, ahol élt. Az 1800-as évek elején a lucfenyő gyantájából készítettek szabálytalan darabkákat az Egyesült Államok keleti részén, ez volt Amerika és egyben a világ első kapható „rágógumija”. Azután a rágót is könyörtelenül elérte a kereskedelem körforgása. A világ első rágógumigyára John Curtis jóvoltából 1850-ben kezdte meg működését Amerikában, 1869-ben meg is kapta rá a szabadalmat.

1870-ben már narancsos ízű rágót is lehetett kapni „vacsora utáni édességként”, ez azonban gyorsan elvesztette az ízét, így nem lett népszerű.

Ekkor következett a chicle. A Mexikóban és Guatemalában őshonos sapodilla fák váladékából forralással előállított chicle nevű anyag bizonyult a rágógumi legjobb alapjának, ezt lovagolta meg Thomas Adams is, aki 1888-ban Tutti-Frutti néven kezdte forgalmazni saját gumiját. Ez volt az első rágó, amelyet már automatából is árultak. Adams egyik legnépszerűbb rágóját Black Jack néven árulták, ez még ma is megtalálható a retró édességboltokban.

A végső csapás a szülőkre az volt, amikor 1891-ben William Wrigley Jr. megalapította a Wrigley gyárat. A korszakban szokatlan elsöprően erős marketingjével sikerre vitte a terméket, amiért mi, szülők a mai napig hisztiket hallgatunk a pénztárnál.