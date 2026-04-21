Itt a lista: ezek a helyek érintettek a szombathelyi azbesztszennyezésben

A szombathelyi önkormányzat egy listát adott ki arról, mely területeket érinti pontosan az azbesztszennyezés.

Itt mértek azbesztszennyezést Szombathelyen

A vizsgálatok alapján Szombathelyen és Bozsokon felhasznált, osztrák eredetű zúzottkőben találtak azbesztet. Ez a levegőbe is bejuthatott, és az anyagot útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására is alkalmazták.

A kedden tartott ülés után kiadott adatok alapján 2019 és 2026 között antigorittal több parkolót és utat töltöttek fel Szombathelyen. A lakossági felhasználást nem számítva 11 100 négyzetméter érintett - ezen területek listáját ide kattintva tudod megtekinteni.