Végre lezárulhat az Air India légikatasztrófa ügye

India polgári légiközlekedési minisztere pénteken kijelentette, hogy az Air India Boeing Dreamliner repülőgépének tavalyi, 260 halálos áldozatot követelő katasztrófájának kivizsgálása az utolsó szakaszban van - írta az Reuters.

A történelem legsötétebb légiközlekedési katasztrófáinak listája bővült az Air India járatának a lezuhanásával!

A katasztrófáról szóló végleges jelentést „nagyrészt” egy hónap múlva hozzák nyilvánosságra – mondta Ram Mohan Naidu miniszter az újságíróknak egy nyugat-indiai Gandhinagar városában rendezett esemény alkalmából.

Csak egy ember élte túl az Air India repülőgép-balesetet

Mint arról tavaly a Bors beszámolt, a repülőgép-balesetet csupán egy utas élte túl: a 11A ülésen helyet foglaló Vishwash Kumar Ramesh. A gép mindössze 30 másodpercet töltött a levegőben, mielőtt egy lakóházra zuhant volna.

A baleset okainál felmerült, hogy madarak kerültek a hajtóműbe, szennyezett kerozint tankoltak a gépbe, karbantartási hiba történt a szervizelés során, illetve a széles körben elfogadott üzemanyag-ellátási hiba, amit emberi mulasztás okozott, ugyanis a hajtóművek egyszerre álltak le. A repülés utolsó pillanatában a pilótafülke hangrögzítőjén hallani lehetett, amint az egyik pilóta megkérdezi a másiktól, hogy miért zárta el az üzemanyag-adagolót, amire azt a választ adta, hogy nem tette ezt.