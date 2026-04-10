240 méter magasra lövellt ki a láva: vörös riasztást adtak ki, kitört egy vulkán Hawaiin

Vulkánkitörés rázta meg Hawaiit, a legaktívabb vulkán ismét kitört

Vulkánkitörés miatt adtak ki vörös riasztást Hawaiin

Ismét kitört Hawaii Kilauea vulkánja helyi idő szerint április 9-én délelőtt 11 órakor. A kitörés a Halema’uma’u-kráternél történt. A kitörés miatt vörös szintre emelték a hatóságok a riasztást, amit végül a csökkenő veszély miatt sárga szintre csökkentették.

A lávaszökőkutak elérték a 240 méteres magasságot is beszámolók szerint. A USGS közlése alapján 8,5 órán keresztül tartott a kitörés. A közelben lévő Hawaii Volcanos Nemzeti Parkot a kitörés idejére lezárták a hamuhullás és a vulkáni törmelék miatt, amelyek a környező településeket is elérték.

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, 1952 óta több tucatnyi kitörést regisztráltak. A mostani aktivitás kisebb volt a korábbi kitöréseknél, de a szél miatt rengeteg mennyiségű hamut és vulkáni anyagot sodort a környező településekre - írta az Origo a The Guardianre hivatkozva.