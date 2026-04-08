BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Nápoly a látképét meghatározó Vezúvval a háttérben.

A Nápolyi-öböl legforróbb látnivalói – Nem a Vezúv a legveszélyesebb

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 15:45
olaszországi utazás, vulkáni működés, Vezúv, Nápoly
Nápoly és környéke továbbra is a magyar utazók egyik legkedveltebb célpontja, ahol a tengerparti pihenést és a történelmi látnivalókat a természet elemi ereje teszi teljessé. Fedezd fel a lüktető város környezetét is, ahol a természet ereje és Nápoly vulkánjai határozzák meg a táj arculatát és az ott élők mindennapjait.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Amikor a turisták a Nápolyi-öböl felé veszik az irányt, a legtöbbjük szeme előtt a Vezúv jellegzetes sziluettje lebeg. Ez érthető, hiszen a város látképét ez a kúp uralja, története pedig elválaszthatatlan Pompeji és Herculaneum tragédiájától: azonban Nápoly vulkánjai közül ez csak az egyik, és korántsem az egyetlen figyelemre méltó képződmény a térségben.

Pompeji ősi romvárosa felett ma is fenyegetően magasodik a Vezúv csúcsa, amely emlékeztet arra, milyen pusztító erőt rejtenek Nápoly vulkánjai.
  • A Vezúv mellett a térség egy hatalmas szupervulkáni rendszert, a Campi Flegreit is rejti.
  • A Solfatara-kráternél 160 fokos gőzök és bugyborékoló sár jelzi a mélységi aktivitást.
  • Ischia szigetének híres termálvizei és sötét tufakőzetei szintén vulkáni eredetűek.

Melyek Nápoly vulkánjai, amelyeket feltétlenül látni kell?

A geológiai valóság ennél sokkal összetettebb és izgalmasabb. A Nápolyi-öböl térsége ugyanis egy hatalmas, összefüggő vulkanikus rendszer. A várostól nyugatra fekszik a Campi Flegrei, azaz a Lángoló Mezők vidéke, amely egy hatalmas kalderát, egy beomlott vulkáni üstöt takar. Ez a terület jelenleg is aktív, amit a föld folyamatos mozgása és a felszínre törő gázok jeleznek: a mélyben rejtőző magmakamra nyomása miatt a felszín hol emelkedik, hol süllyed, ami az ókor óta meghatározza a környék arculatát.

A Nápolyi-öböl képe a magasból, amelyen jól látszanak a térség vulkanikus képződményei. 
A terület legkülönlegesebb pontjai a vízzel telt kráterek, mint például a misztikus Avernus-tó (Lago d'Averno), amelynek kénes kigőzölgései miatt az ókoriak úgy hitték, itt található az alvilág bejárata. A közeli Lucrinus-tó és a környező tufakúpok mind egy-egy korábbi kitörés tanúi, a part menti római kori romok pedig látványosan szemléltetik a bradiszeizmikus jelenséget: a hajdani épületek oszlopain a tengeri fúrókagylók vájta nyomok pontosan mutatják, mikor járt a terület a víz alatt, és mikor emelkedett újra a felszínre. Ez a folyamatos mozgás teszi a vidéket a világ egyik legérdekesebb természetes laboratóriumává.

A Nápolyi-öblöt uraló Vezúv krátere, amely utoljára 1944-ben tört ki. Ma kedvelt turisztikai úti cél.
Cikkünkben a legismertebb, leggyakrabban keresett helyszíneket járjuk végig, ahová a turisták szívesen ellátogatnak (amennyiben éppen lehetőség adódik felkeresni az adott helyszínt, és nincs lezárva).

A Vezúv: az öböl látványos őrszeme

A Vezúv Európa egyetlen olyan szárazföldi vulkánja, amely az elmúlt száz évben is produkált kitörést. Utoljára 1944-ben mutatta meg erejét, azóta nyugalmi fázisban van, de a szakemberek folyamatosan figyelik minden rezdülését.

Egy olaszországi utazás során a látogatók számára a kráter peremére való feljutás szinte kötelező program. Az 1281 méter magas csúcsról izgalmas betekintés nyílik a kráter belsejébe, emellett páratlan kilátás tárul fel az egész öbölre, Nápolyra és a távolabbi szigetekre. A hegy lábánál fekvő romvárosok, Pompeji, Herculaneum, Oplontis mementóként szolgálnak arra, mekkora pusztítást végzett a hegy az ókorban. A Vezúv ma egy nemzeti park része, ahol a kiépített ösvényeken járva közvetlen közelről tapasztalható meg a megkövült lávafolyamok látványa.

Útban a Vezúv kráteréhez; a hegyre Nápolyból, Pompejiből és Ercolanoból is indulnak turista- és menetrend szerinti buszok. A kráterhez a belépőjegyet online kell megváltani.
Campi Flegrei és a Solfatara: a szunnyadó szupervulkán

Nápolytól nyugatra egy teljesen más típusú vulkanizmus várja az utazókat. A Campi Flegrei nem egyetlen hegycsúcs, hanem egy 12-15 kilométer átmérőjű terület, amelyben huszonnégy kráter és vulkáni képződmény oszlik el. Ez egy szupervulkán, amelynek ereje sokszorosa a Vezúvénak.

A Campi Flegrei leglátványosabb része a Pozzuoli mellett található Solfatara-kráter. A vulkáni utótevékenység itt a legintenzívebb, emiatt a terület biztonsági okokból időnként lezárásra kerül. A látogatót már messziről megcsapja a jellegzetes kénes szag, a talaj pedig sok helyen forró. A kráter alján fumarolák bocsátanak ki forró vízgőzt és gázokat, a Bocca Grande nevű ponton a gőz hőmérséklete meghaladja a 160 Celsius-fokot. Itt található a Sárvulkán is, ahol a föld mélyéből feltörő gázok sűrű, szürke sarat bugyborékoltatnak. A Solfatara a római korban gyógyhelyként is funkcionált, a kénes gőzöket légzőszervi panaszok enyhítésére használták.

A Solfatara folyamatos kénes kigőzölgése jelzi, hogy a Campi Flegrei nem alszik. 
A Solfatara egy háromtagú család végzetes balesete miatt 2017 óta zárva van. Ennek ellenére a látványról nem kell lemondanunk, mivel a szomszédos Via Coste d’Agnano kilátójából tökéletes rálátás nyílik a vulkanikus területre, ahol jól láthatók a fumarolákból felszálló gőzök és a jellegzetes kénes szag is érezhető még.

Ischia és Procida, a szigetvilág vulkanikus mementói

A vulkáni tevékenység a szárazföld partjain túl is folytatódik. A sokak által kedvelt sziget, Ischia is gyakorlatilag egy hatalmas vulkáni kúp, amely az utolsó nagyobb kitörését 1302-ben produkálta. A sziget híres termálvizeiről és hőforrásairól. Míg Capri mészkősziklákból épül fel, addig Ischia és a szomszédos Procida sötét kőzetei, tufarétegei egyértelműen jelzik a tüzes eredetet. Ischián a Monte Epomeo csúcsa nyújt betekintést a sziget geológiai múltjába.

Talán nem is gondolnád, hogy a romantikus, zöldellő Ischia is a Nápoly környéki vulkanikus terület egyik darabja.
Ezek a helyszínek együttesen alkotják azt a dinamikus környezetet, amely a Nápolyi-öböl vonzerejét adja, emlékeztetve minden utazót arra, hogy Dél-Olaszországban a történelem és a geológia ma is szorosan összefonódik.

Nézd meg a Solfatarát közelebbről is az alábbi videóban:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
