Kutyák, kisbabák, juhászok és népviseletbe bújt asszonyok: összegyűjtöttük a választások legkülönlegesebb fotóit!

Noha még a végső adatokra várni kell, szinte minden bizonnyal kijelenthető: a 2026-os országgyűlési választások rekordot döntöttek a részvételi arány tekintetében. Soha ennyien nem voksoltak még egyetlen alkalommal sem. Természetesen a nap folyamán akadt pár igen különleges pillanat. Volt, aki a kisgyermekével együtt érkezett - így tett egyébként a sztárok közül Szabó Zsófi vagy épp Mészáros Norina is -, akadtak, akiket négylábú házi kedvencük kísért el behúzni az ikszet, és bizony olyanok is voltak, akik nem társaságukkal, sokkal inkább öltözákükkelkeltettek feltűnést - természetesen a lehető legjobb értelemben!

