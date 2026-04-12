Soha nem látott részvételi arányok a választáson: itt vannak a friss adatok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 17:44
A választásra jogosultak 74,23 százaléka, 5 587 935 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 17 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 78,19 százalék, ami 281 671 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 68,13 százalék, ebben a vármegyében 326 763-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 77,18 százaléka, 981 358 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.

A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17.30 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, a 2010-es választáson 59,28 százalék, nyolc évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30 óráig. Nyolc évvel ezelőtt 63,21, négy évvel ezelőtt pedig 62,92 százalék járult az urnákhoz 17 óráig.

A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

  • Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó
  • Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó
  • Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó
  • Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó
  • Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó
  • Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó
  • Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó
  • Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó
  • Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó
  • Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó
  • Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó
  • Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó
  • Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó
  • Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó
  • Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó
