„Nyerni fogunk” – Szabó Zsófi a kisfiával együtt adta le a szavazatát

Szabó Zsófi a szavazódobozoktól jelentkezett be: nem mással ment voksolni, mint kisfiával, Mendellel.

Az anyuka, aki elsők között csatakozott a Digitális Polgári Körökhöz, korábban is elmondta, hogy április 12-én megfontoltan, a jövőnkre gondolva húzza be az X-et:

Arra szeretném kérni minden magyar szavazóképes állampolgárt, hogy amikor belép április 12-én a szavazófülkébe, az X behúzása előtt gondoljon a jövőjére! Gondoljon arra, mi is a biztos választás!

A nyolcéves Mendel anyukájával együtt fogta a szavazólapokat, amelyeket be is dobtak a szürke dobozba. A műsorvezető a biztos választást büszkén adta le:

Hajrá, @orbanviktor! Nyerni fogunk!!!

- írta a megosztott kép alá.

Szabó Zsófi a Békemeneten is ott volt: