Rejtélyes fordulat a Huszti ikrek halálügyében: Gyilkosság történt?

2025 januárjában a skóciai Aberdeenben rejtélyes körülmények között tűntek el a Huszti ikrek, Eliza és Henrietta. Utoljára a Dee folyó hídja felé menet rögzítették őket a kamerák, holttestüket hetekkel később emelték ki a fagyos vízből. Bár a skót rendőrség szerint tragikus baleset történt, a lányok azóta elhunyt édesapja és egy Skóciában élő egykori magyar nyomozó is biztosak voltak benne, hogy bűncselekmény áldozatai lettek.

A Huszti ikrek utoljára a skóciai hídon sétáltak át azon a fagyos éjszakán, mielőtt rejtélyes körülmények között a folyóba vesztek Fotó: Beküldött

Most egy újabb magyar civil, Margit lépett a színre, aki nem hagyta annyiban a dolgot. Bár nem hivatalos nyomozó, korábban már segítette a hazai rendőrség munkáját. Szerinte a skót hatóságok felületesek voltak, és súlyos részleteket söpörtek a szőnyeg alá – ezért hivatalos panaszt nyújtott be a skót rendőrséghez és ügyészséghez. Margit a Blikknek elmondta, hogy egy részletes időrendi és motivációs elemzést nyújtott be, mert a fizikai bizonyítékok egyértelműen emberölésre utalnak.

Halálos csapda: Pénz helyett a mélybe lökték a Huszti ikreket?

Margit szerint a lányok az eltűnésük előtti délutánon még megrakott hátizsákokkal indultak el otthonról, ám később ezek nélkül tértek haza. Ez arra utalhat, hogy valamilyen értékes szállítmányt adtak át valakinek. Amikor hajnali két óra körül újra elhagyták a lakást, már csak egy kis válltáska volt náluk, vagyis feltehetően a kifizetésre vártak.

A pénz átvétele helyett azonban legyűrték, majd a folyóba kényszerítették őket

– tette hozzá a nő.

Kamunak tűnik az utolsó SMS

A történet másik legsötétebb pontja az a rejtélyes SMS, amit hajnali 2:12-kor küldtek a lányok telefonjáról – csakhogy nem a családjuknak, hanem a főbérlőjüknek. Az üzenetben ennyi állt: soha többé nem térnek vissza. Margit szerint ez teljesen kizárja a balesetet. Ha búcsúlevél lett volna, azt a szeretteiknek címzik, nem a főbérlőnek. Sokkal valószínűbb, hogy a gyilkos kényszerítette őket az üzenet megírására, vagy a tettes maga küldte el a telefonról, miután végzett az ikrekkel.

Sáros lehet a főbérlő?

A magyar nő szerint a skót hatóságoknak azonnal rá kellene szállniuk a főbérlőre, aki gyanúsan sokáig hallgathatott.

Ha a rendkívül aggasztó, éjszaka érkezett üzenet kézhezvétele után nem értesítette azonnal a rendőrséget, akkor hagyta elveszni azt a kritikus időablakot, amely életmentő lehetett volna. Ez a többórás időrés – hajnali 2-től reggel 9-ig – tökéletes lehetőséget biztosított arra, hogy a kulcsával belépjen a lakásba, megrendezze a helyszínt (például az iratok hátrahagyásával egy sietős távozás látszatát keltve), valamint bizonyítékokat semmisítsen meg, például azt az összetört mobiltelefont, amelyet később a folyóparton találtak meg. Ez az ügy nem minősíthető öngyilkosságnak vagy balesetnek; a fizikai bizonyítékok és az időrend egyértelműen emberölésre, valamint harmadik fél részvételére utalnak

– fejtette ki részletesen Margit.