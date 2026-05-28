Holnaptól jön az országos tűzgyújtási tilalom: még a kijelölt helyeken sem szabad gyújtani

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében szigorú korlátozásokat vezetnek be, így péntektől érvénybe lép a teljes körű tűzgyújtási tilalom. Mivel a tüzek túlnyomó többségét emberi mulasztás okozza, a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
A tilalom értelmében péntektől szigorúan tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, fásításokban, valamint az ezek határától számított kétszáz méteres körzetben. A korlátozás a kiépített, kijelölt erdei tűzrakóhelyekre is vonatkozik, így a hétvégi kirándulások során ezeket sem szabad használni.
A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon a szabályok némileg eltérnek, de itt is óriási fegyelemre van szükség:
Fontos: Ha bárki tüzet vagy füstöt észlel, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot!
