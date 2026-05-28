Holnaptól jön az országos tűzgyújtási tilalom: még a kijelölt helyeken sem szabad gyújtani

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében szigorú korlátozásokat vezetnek be, így péntektől érvénybe lép a teljes körű tűzgyújtási tilalom. Mivel a tüzek túlnyomó többségét emberi mulasztás okozza, a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot.

Életbe lép a tűzgyújtási tilalom az erdőkben is

A tilalom értelmében péntektől szigorúan tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, fásításokban, valamint az ezek határától számított kétszáz méteres körzetben. A korlátozás a kiépített, kijelölt erdei tűzrakóhelyekre is vonatkozik, így a hétvégi kirándulások során ezeket sem szabad használni.

Mi a helyzet a kerti sütögetéssel?

A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon a szabályok némileg eltérnek, de itt is óriási fegyelemre van szükség:

Grillezés és bográcsozás: Saját kertben megengedett, de kizárólag úgy, ha folyamatosan felügyeljük a tüzet, és a helyszínen készenlétben tartunk az oltásra alkalmas eszközöket (vizet, homokot vagy kéziszerszámokat).

Szélben tilos: Erős szél esetén a kerti sütögetést is azonnal fel kell függeszteni.

Erős szél esetén a kerti sütögetést is azonnal fel kell függeszteni. Zöldhulladék-égetés: Kizárólag azokon a településeken és időszakokban szabad kerti hulladékot égetni, ahol ezt a helyi önkormányzati rendelet külön megengedi. A tarló- és szemétégetés azonban teljes mértékben tilos.