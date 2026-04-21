„Egyszerűen nem intelligens” – királyi szakértő vallott arról, miért is volt mindig más András exherceg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 17:00
Az író szerint a királyi család tagja szinte kellemetlen volt. András exhercegről úgy tűnik, senkinek sincs jó mondanivalója.
Egy királyi szakértő, aki őszintén beszélt a királyi család magas rangú tagjaival folytatott különféle találkozásairól, elmondta, hogy két dologban tűnik ki András exherceg a többiek közül.

András exherceg nem volt olyan intelligens mint a család többi tagja (Fotó: AFP / AFP)

Miért gondolja a szakértő, hogy más András exherceg?

András Mountbatten-Windsor most a Marsh Farmon él, miután Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt kiközösítették a királyi családból, megfosztották címeitől, majd a Royal Lodge-ból is kiköltöztették.

Robert Hardman, aki nemrég új életrajzot írt a néhai II. Erzsébet királynőről, azt mondta, hogy az exherceg mindig is más volt. A vele való találkozások merőben ellentétesek voltak azzal, milyen volt unokaöccsei, szülei és testvérei társaságában lenni.

Elmondta, hogy a legtöbb családtag éles eszű volt, és alig lehetett velük lépést tartani. Harry és Vilmos herceg még egy szobát is „elbűvölt”, és megnyugtató jelenléttel bírt, de András herceg valahogy más volt:

Egyszerűen nem olyan intelligens vagy jól fogalmazó, mint a többiek. Kereskedelmi megbízottként gyakran mondott kellemetlen dolgokat, és sokszor közbeszólt

- mondta Robert.

Hardmannek ez a hatodik könyve a királyi családról, és jó kapcsolatokat ápol velük. Elmondta, a királynő volt az első, aki azt akarta, hogy a fia elköltözzön a Királyi Páholyból. Hozzátette, nem volt jó passzban, mert hitt neki, amikor azt állította, hogy megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, mielőtt hazugságaira végül fény derült volna, és Károly király megfosztotta a születésekor kapott címeitől - írja a Mirror.

Azt hiszem, az egyik áldás ebben az egészben az, hogy a királynő nem élte meg a végső megaláztatást és azt a brutális szégyent, hogy a fiától elvették a hercegi címét.

 

