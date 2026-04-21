Összefogtak Sulyok Tamás köztársasági elnökért - Orbán Viktor már aláírta a petíciót

Mint arról már korábban beszámoltunk, petíció indult azért, hogy maradjon Sulyok Tamás a köztársasági elnök. Immár több mint 15 000 aláírás gyűlt össze, de Orbán Viktor nemrég megosztotta, hogy ő is aláírta.

Orbán Viktor kiállt Sulyok Tamás köztársasági elnökért

"Én már aláírtam" - osztotta meg Facebook-oldalán a leköszönő miniszterlenök, mellékelve a petíció linkjét.