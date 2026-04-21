Leó pápa személyes üzenettel emlékezett Ferenc pápára halálának évfordulóján

XIV. Leó pápa kedden, Ferenc pápa halálának első évfordulóján rótta le tiszteletét, felidézve a néhai egyházfő tanításait Isten irgalmáról és a szegények iránti elkötelezettségéről.
„Hálát adunk az Úrnak Ferenc életének nagyszerű ajándékáért az egyház és a világ számára” – mondta az egyházfő. Az amerikai pápa olaszul mondta el a tisztelgését, miközben újságírókkal beszélgetett a pápai repülőgép fedélzetén, amely Angolából Egyenlítői-Guineába tartott, négy országot érintő afrikai útjának utolsó szakaszaként.
Tisztelgésében Leó pápa pontosan felidézte Ferenc pápa néhány emlékezetesebb prédikációját és üzenetét, mondván, hogy „rengeteget adott az egyháznak az életével, a tanúságtételével, a szavával és a gesztusaival”.
Oly sokszor élt azzal, hogy valóban közel volt a legszegényebbekhez, a legkisebbekhez, a betegekhez, a gyermekekhez, az idősekhez
– mondta.
Megemlítette Ferenc pápa prédikációit, amelyek az emberi testvériséget és az őszinte tiszteletet hirdették minden ember között, valamint a 2015-ben meghirdetett különleges szentévet, amely Isten irgalmát és megbocsátását hangsúlyozza. A néhai egyházfő híresen a Közép-afrikai Köztársaságban nyitotta meg az évet, és Leó pápa éppen akkor mondta el tiszteletét, amikor a repülőgépe Afrika ezen része felett repült.
Leó pápa felidézte a néhai pápa első vasárnapi déli imáját pápaként, és azt a misét, amelyet két nappal pápasága hivatalos beiktatása előtt celebrált, amikor egy házasságtörő asszonyról prédikált, és arról, hogyan beszélt Isten irgalmának szívéből. „Imádkozzunk, hogy továbbra is élvezhesse az Úr irgalmát” – idézte a jelenlegi egyházfőt az AP News.
