Megszűnik a Temu? Ahogy eddig ismertük, minden bizonnyal!

Régebben azt mondta a szleng valamire, ami bizony csak koppintmánya az eredetinek: wish-es - utalva a hirtelen nagy sikereket elért, aztán hatalmasat bukott Wish-re. Nem sokkal később már a temus jelzőt kezdte használni mindenki, utalva a meglehetősen olcsó, ugyanakkor az esetek többségében megkérdőjelezhető minőségű áruk tömkelegét kínáló, kínai tulajdonban lévő online piactérre. A legfrissebb hírek azonban arról szólnak: lassan már a temus áru sem lesz "temus".

Gyökeresen átalakulhat a Temu a közeljövőben

Megszűnik a Temu "temusnak" lenni?

Egyre többen beszélnek a Temu megszűnéséről olyan értelemben, hogy az online piactér a jövőben már egész más termékeket fog kínálni. A cég ugyanis bejelentette, hogy csatlakozott a Nemzetközi Hamisításellenes Koalícióhoz (IACC), azaz innentől aktívan tesz majd azért, hogy a felületein csakis eredeti termékek jelenjenek meg.

"A szellemi tulajdon védelme alapvető fontosságú egy olyan piactér felépítésében, amelyben a fogyasztók és a márkák egyaránt megbízhatnak. Az IACC-hoz való csatlakozás is tükrözi elkötelezettségünket a szellemi tulajdon védelme iránt, és várakozással tekintünk az iparági szereplőkkel és érintettekkel való konstruktív együttműködés elé" – idézi a cég szóvivőjét az Index cikke.

Ráadásul ezek nem csak hangzatos szavak: a cég egy 6700 márkás felvonultató adatbázis alapján monitorozza majd folyamatosan a kínálatot, az algoritmusok több mint 38 millió képet és 9 millió kulcsszót elemeznek ki, hogy kiszűrjék a hamisítványokat, várhatóan még azelőtt, hogy a felhasználók találkoznának azokkal – ezzel alapjaiban szabva át a Temu piacterét. Mindez azt jelenti, hogy a gyanúsan olcsó, világmárkákat utánzó termékek hamarosan teljesen eltűnnek a kínálatból – legalábbis a tervek szerint.