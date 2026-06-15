„Ebből nem vagyok hajlandó lejjebb adni” – Orvosai figyelmeztetik a 60 éves Ganxsta Zolee-t, de ő hajthatatlan!

Sokan úgy vélik, hogy hatvan felett már a csendesebb hétköznapoké a főszerep, de aki ezt gondolja, az nem ismeri a Kartel vezérét. Ganxsta Zolee szerint ebben a korban már sokan a túlvilág felé kacsintgatnak, ám ő még nagyon is a jelenben él. Humorral jegyezte meg: ha az ember ennyi idős, és reggel nem fáj semmije, az már furcsa. Bevallása szerint a rock 'n' roll életmód miatt rendesen „bemotörheadett”, de a pörgésből esze ágában sincs visszavenni.

Ganxsta Zolee párja sokkal fiatalabb nála, de nagyon jól megvannak (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság)

Ganxsta Zolee kora nem hátráltatja életvitelében

Ganxsta Zolee teljesen kendőzetlen stílusban vágta oda a lapunknak, hogy mi történik vele mostanában a mindennapokban:

Tehát, ha már 60 éves vagy, akkor... Hát igen, ezzel el is köszönnek a mindennapok. Ha felkelsz, és nem fáj semmid, az a furcsa. Érted? Tehát főleg egy ilyen életmóddal azért bőven benne van. Motörhead-tempó. Azért rendesen.

Amikor arról kérdeztük, hogy az évek során és a kora miatt változtatott-e a vad, megszokott tempón, határozott nemmel felelt, sőt az orvosainak is üzent:

Ebből nem vagyok hajlandó alább adni. Tehát, ha bármilyen orvos is próbál nekem segíteni, akkor azt mondom: rendben, most tényleg csodát kell tenni, mert semmi nem fog megváltozni. Úgy kell kiindulni, hogy semmin nem fogok változtatni, nem hagyok abba semmit, és akkor most innen csináljunk csodát

- vallotta be a Kartel vezére.

Ganxsta Zolee édesapjától örökölte az örökfiatalságát

A kora ellenére a külsejével egyébként teljesen elégedett, szerinte a genetika a kulcs, és büszke arra, hogyan tartja magát.

Nem esett ki a hajam, nem vagyok 150 kiló, nem lettem fehér hajú és nincs fehér szakállam. Szerintem igen szerencsés vagyok genetikailag.

Édesapjáról, a legendás Zana Józsefről is megemlékezett mint örök fiatalról.

Örök csibész volt apuka, sok mindent tőle örököltem... annyi szent!

S a jövő zenéje....

A rengeteg munka, a Kartel és a Sex Action pörgése mellett egy korábbi nehezebb útkeresésen is túl van már. A jövőben nagy tervei vannak a YouTube-csatornájával, ahol argentin barátjával, Martin Lizardival fognak fociról szakérteni. Emellett az összes régi bandáját bemutatja majd egy-egy epizódban, a legnagyobb dobás mégis a Budapest Parkban megrendezésre kerülő születésnapi bulin várható, ahol egy hihetetlen punk-nosztalgia összeállás készül.