„Ebből nem vagyok hajlandó lejjebb adni” – Orvosai figyelmeztetik a 60 éves Ganxsta Zolee-t, de ő hajthatatlan!

Sokan úgy vélik, hogy hatvan felett már a csendesebb hétköznapoké a főszerep, de aki ezt gondolja, az nem ismeri a Kartel vezérét. Ganxsta Zolee szerint ebben a korban már sokan a túlvilág felé kacsintgatnak, ám ő még nagyon is a jelenben él. Humorral jegyezte meg: ha az ember ennyi idős, és reggel nem fáj semmije, az már furcsa. Bevallása szerint a rock 'n' roll életmód miatt rendesen „bemotörheadett”, de a pörgésből esze ágában sincs visszavenni.
Ganxsta Zolee teljesen kendőzetlen stílusban vágta oda a lapunknak, hogy mi történik vele mostanában a mindennapokban:
Tehát, ha már 60 éves vagy, akkor... Hát igen, ezzel el is köszönnek a mindennapok. Ha felkelsz, és nem fáj semmid, az a furcsa. Érted? Tehát főleg egy ilyen életmóddal azért bőven benne van. Motörhead-tempó. Azért rendesen.
Amikor arról kérdeztük, hogy az évek során és a kora miatt változtatott-e a vad, megszokott tempón, határozott nemmel felelt, sőt az orvosainak is üzent:
Ebből nem vagyok hajlandó alább adni. Tehát, ha bármilyen orvos is próbál nekem segíteni, akkor azt mondom: rendben, most tényleg csodát kell tenni, mert semmi nem fog megváltozni. Úgy kell kiindulni, hogy semmin nem fogok változtatni, nem hagyok abba semmit, és akkor most innen csináljunk csodát
- vallotta be a Kartel vezére.
A kora ellenére a külsejével egyébként teljesen elégedett, szerinte a genetika a kulcs, és büszke arra, hogyan tartja magát.
Nem esett ki a hajam, nem vagyok 150 kiló, nem lettem fehér hajú és nincs fehér szakállam. Szerintem igen szerencsés vagyok genetikailag.
Édesapjáról, a legendás Zana Józsefről is megemlékezett mint örök fiatalról.
Örök csibész volt apuka, sok mindent tőle örököltem... annyi szent!
A rengeteg munka, a Kartel és a Sex Action pörgése mellett egy korábbi nehezebb útkeresésen is túl van már. A jövőben nagy tervei vannak a YouTube-csatornájával, ahol argentin barátjával, Martin Lizardival fognak fociról szakérteni. Emellett az összes régi bandáját bemutatja majd egy-egy epizódban, a legnagyobb dobás mégis a Budapest Parkban megrendezésre kerülő születésnapi bulin várható, ahol egy hihetetlen punk-nosztalgia összeállás készül.
Zolee hosszan mesélte a Borsnak, hogyan rángatta elő a vad múltat a kerek évfordulóra a színpadra:
És képzeld el, hogy a 60. szülinapi bulin, a Parkban fellép a Zsolti és a fosfejűek. Felhívtam az énekest, Bándi Zsoltot, aki azóta talán egyszer fogott mikrofont a kezébe, de zenével egyáltalán nem foglalkozott. Most felhívom, és azt mondom: »Helló, mi van?« Mondom neki, hogy játszani kéne. »Mi?« Mondom, hogy egy Exploitedet a Parkban. »De hülye vagy!« Mondom: »De tényleg.« És én ott basszusgitározni fogok, összeáll a Zsolti és a fosfejűek a régi tagokkal. Úgyhogy az is lesz. Minden lesz, minden. És mindegyikről szeretnék egy epizódot. Olyan sztorik vannak, hogy besz.rás.
- zárta Zolee az interjút.
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