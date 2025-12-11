Ezt kapod valójában, ha a Temuról vagy a Sheinről rendelsz: tesztelték az árukat, 162-ből 112 megbukott

Milliárdokért rendelnek milliószám olcsó kínai termékeket az unió tagállamaiban lakók, köztük a magyarok is, főleg a Temuról és a Sheinről. Most kiderült, valójában mi is van ezekben a csomagokban: sokszor környezeti és egészségügyi kockázatot jelentő termékek! Mutatjuk a részleteket.
Német, francia, belga és dán fogyasztóvédelmi szervezetek ékszereket, babajátékokat és USB-töltőket vásároltak a Temunál és a Sheinnél, összesen 162 terméket, 690 euró értékben. Majd laboratóriumokban vizsgálták őket a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint. A vizsgálat eredménye szerint 112 Temu, Shein termék nem teljesítette a biztonsági követelményeket-írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Végül a fogyasztóvédők bejelentésére mindkét platform eltávolította a szóban forgó terméket, de a vizsgálat ideje alatt továbbra is elérhetők voltak azonos vagy nagyon hasonló termékek – sokszor ugyanazzal a termékképpel és leírással.
Tartsuk szem előtt, hogy a szakértők szerint a Temu és a Shein platformjairól való rendelés kockázatos vállalkozás: sosem tudhatjuk, biztonságos vagy veszélyes termék kerül-e a csomagba. Bár akadnak megfelelő minőségű áruk is, sok termék komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent a vásárlók számára - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Ezen kívül külföldről történő rendelés esetén
