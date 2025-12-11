Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezt kapod valójában, ha a Temuról vagy a Sheinről rendelsz: tesztelték az árukat, 162-ből 112 megbukott

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 11:00
Egy friss vizsgálat szerint a rendelt termékek sokszor veszélyesek, hormonkárosító hatásúak vagy rákkeltők. Mutatjuk pontosan miket találtak a Temuról és a Sheinről érkező, átvizsgált csomagokban.
Milliárdokért rendelnek milliószám olcsó kínai termékeket az unió tagállamaiban lakók, köztük a magyarok is, főleg a Temuról és a Sheinről. Most kiderült, valójában mi is van ezekben a csomagokban: sokszor környezeti és egészségügyi kockázatot jelentő termékek! Mutatjuk a részleteket.

Mit vizsgáltak pontosan a fogyasztóvédők?

Német, francia, belga és dán fogyasztóvédelmi szervezetek ékszereket, babajátékokat és USB-töltőket vásároltak a Temunál és a Sheinnél, összesen 162 terméket, 690 euró értékben. Majd laboratóriumokban vizsgálták őket a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint. A vizsgálat eredménye szerint 112 Temu, Shein termék nem teljesítette a biztonsági követelményeket-írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Milyen eredménnyel zárult a laborvizsgálat?

  • 54 USB töltőből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak,
  • a 3 év alatti gyermekeknek szánt játékok, apró, leváló, fulladásveszélyt jelentő elemeket is tartalmaztak, vagy éppen formaldehidet,
  • különböző okokból, de az összes gyermekjáték megbukott a teszteken,
  • a fém nyakláncok nagyobb része megfelelt az előírásoknak, de három Shein nyakláncban veszélyesen magas kadmiumszintet (rákkeltő anyag) mutatott ki a vizsgálat.

Végül a fogyasztóvédők bejelentésére mindkét platform eltávolította a szóban forgó terméket, de a vizsgálat ideje alatt továbbra is elérhetők voltak azonos vagy nagyon hasonló termékek – sokszor ugyanazzal a termékképpel és leírással.

Mire figyeljünk, ha ennek ellenére a Temuról vagy a Sheinről rendelnénk?

Tartsuk szem előtt, hogy a szakértők szerint a Temu és a Shein platformjairól való rendelés kockázatos vállalkozás: sosem tudhatjuk, biztonságos vagy veszélyes termék kerül-e a csomagba. Bár akadnak megfelelő minőségű áruk is, sok termék komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent a vásárlók számára - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Ezen kívül külföldről történő rendelés esetén

  • óvakodjunk a gyanúsan olcsó ajánlatoktól- a filléres termékek gyakran gyenge minőségűek, sőt veszélyesek is lehetnek, különösen az elektronikai cikkek, játékok, ékszerek, kozmetikumok,
  • kerüljük a márkajelzés nélküli termékeket,
  • óvakodjunk a hamisítványoktól,
  • kezeljük fenntartással a vásárlói véleményeket, mivel ezeken a platformokon a hamis pozitív értékelések sem ritkák,
  • nézzük meg alaposan a termékfotókat és ha a képek túlzóak, félrevezetők vagy túl szépek, hogy igazak legyenek, inkább keressünk mást,
  • miután megérkezett a termék, vizsgáljuk át. A kilazuló alkatrészek, erős vegyszerszag, könnyen hozzáférhető elemek mind figyelmeztető jelek arra, hogy a termék veszélyes lehet!

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

