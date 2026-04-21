Bombariadó miatt evakuálták a repülőteret - egy embert őrizetbe vettek

A grönlandi Nuuk repülőterét kedden kiürítették egy bombariadó után, és egy személyt letartóztattak az ügyben – közölte a rendőrség.

Bombariadó miatt evakuálták a repülőteret. Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Nem tudni, hogy találtak-e robbanóanyagot a repülőtéren

A Reuters kérdésére nem voltak hajlandóak elárulni, hogy találtak-e veszélyes tárgyat a repülőtér területén, és további megjegyzést sem tettek az ügyben.