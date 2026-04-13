Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A rendőrség közölte: három bombariadó volt a választások alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 07:12
Valószínűleg egy helyről származtak a bejelentések.

A Police.hu közölte, hogy valószínűsíthető, hogy egy helyről származó, hasonló tartalmú bejelentések érkeztek több helyre mobiltelefonról arról, hogy egy budapesti és két vidéki szavazókörnél robbanószerkezeteket helyeztek el. Valamennyi érintett szavazókört átvizsgáltak a rendőrök, de robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol sem találtak. A választás lebonyolításában nem okozott jelentős fennakadást a néhány percig tartó rendőri vizsgálat. A szavazás zavartalanul folytatódott a tűzszerészeti átvizsgálást követően.

Három bombariadó is volt a választások idején
A fenyegetéssel összefüggésben a rendőrség a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 338. §-a szerinti közveszéllyel fenyegetés bűncselekményének gyanúja miatt rendelt el nyomozást

– közölték.

