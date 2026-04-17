Refluxnak hitte, de az igazság jóval szörnyűbb volt

David Kimel azt hitte, átlagos reflux tünetei jelentkeztek nála - egészen egy születésnapi buliig, amikor lánya, Laura rájött, hogy valami nincs rendben.
A pennsylvaniai apuka egy ideje küzdött gyomorégéssel, amelyet gyógyszerekkel kezeltek, de ekkor már GERD, vagyis gasztrooesophagealis reflux rohamai jelentkeztek. Ez a betegség krónikusnak számít.
A születésnapi vacsorámon történt
- mondta Laura, miközben felidézte a 2024 májusában, a Dauphin megyében tartott összejövetelt.
A család kint ette a hamburgereket, amikor az apja levest rendelt. Ezt furcsának találta, mert május végén, a melegben nem szokás forró levest enni.
A család ezután kivizsgálásra biztatta az apukát, és a háziorvosa azonnal egy endoszkópiára küldte. Ekkor gyulladást találtak a nyelőcső alján, majd kimutatták, hogy rákos.
Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint a nyelőcsőrák, amely gyakoribb a férfiaknál, az Egyesült Államokban diagnosztizált rákos megbetegedések körülbelül 1%-át teszi ki. A szervezet becslései szerint idén több mint 22 500 új esetet diagnosztizálnak, míg több mint 16 200 haláleset köthető ehhez az állapothoz.
Kemoterápiával és sugárterápiával kezdődött. Ezt követte a műtét, majd egy immunterápiás kúra, amit két hónapja fejeztem be
- mondta David a kezeléseiről.
A 71 éves David édesanyja 98 éves, nagymamája pedig 103 évig élt. Most neki is az a reménye, hogy hosszú élet áll előtte, és a közeljövő legfontosabb eseménye lánya, Laura esküvője lesz, amelyet idén nyáron tartanak majd. (WTAJ)
