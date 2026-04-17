Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Képzelt szerelem vagy veszélyes téveszme? Az erotománia, amiről keveset beszélünk, pedig veszélyesebb mint gondolnád

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 11:40
Előfordult már veled, hogy valaki biztos volt benne, hogy te szerelmes vagy belé, pedig te még csak nem is ismerted igazán? Furcsa helyzet, ugye? Pont ilyen az erotománia, amikor valaki meg van győződve arról, hogy egy másik ember – akár egy sztár – titokban rajong érte. Ez a téveszme viszont messze túlmutat egy egyszerű szerelmi csalódáson.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Nem egyszerű kis bonyodalomról van szó, hanem egy komoly pszichés zavarról, amiben az érintett teljesen elveszíti a valóságérzékét. A képzelet és a valóság határai összemosódnak, és innentől kezdve egyre nehezebb szabadulni ettől az „álomszerelemtől”. Lássuk mi is pontosan az erotománia?

Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 
  • Az erotomániában szenvedő ember makacsul hiszi, hogy egy idegen, vagy egy híresség szerelmes belé.
  • Gyakran zaklatásba torkollik a képzelgés.
  • Híres eseteket is ismerünk, amikor az erotománia tragédiához vezetett.
  • Az erotománia kezelése.

Mi az az erotománia, és miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül?

Az erotománia, vagy más néven de Clerambault-szindróma lényege, hogy az illető makacsul hiszi: valaki, gyakran egy idegen vagy egy híresség, belé szerelmes. Minden apró jelből – egy mosolyból, egy tekintetből, vagy akár a médián keresztül közvetített üzenetből – azt olvassa ki, hogy ő a kiválasztott.

Ez nem egyszerű fellángolás vagy naiv rajongás. Sokszor más mentális betegségek, mint például skizofrénia vagy bipoláris zavar részeként jelenik meg. Az erotomániás ember szinte megszállottá válik, folyamatosan keresi a bizonyítékokat a képzelt kapcsolatára.  

A zaklatás mögött is állhat erotománia

Ha csak egyszerű rajongás lenne, talán nem lenne baj. De az erotománia gyakran odáig fajul, hogy az érintett személy zaklatni kezdi a „szerelmét”. Üzeneteket küld, váratlanul felbukkan a munkahelyén vagy otthonánál, követi, megfigyeli. Nem ritkán bíróságra kerül az ügy, vagy akár kényszerkezelés is szükségessé válik.

Híres esetek, amikor az erotománia tragédiához vezetett

Nem csak átlagembereket érint a probléma, sztárok is áldozatok lehetnek. David Lettermant vagy az űrhajós Story Musgrave-t is zaklatta egy-egy erotomán rajongó.

Talán az egyik legismertebb eset John Warnock Hinckley nevéhez fűződik. Az ő elméje annyira elborult, hogy miután megnézte a Taxisofőr című filmet, az abban játszó Jodie Fosterről képzelte be magának, hogy a színésznő szerelmes belé. Hinckley úgy hitte, csak akkor teljesedhet be szerelmük, ha megismétlődik a filmbeli merénylet. 1981-ben ezért lövöldözött Ronald Reagan elnökre. Szerencsére az elnök túlélte, de Hinckley-t nem ítélték börtönre – beszámíthatatlannak találták, és hosszú éveket töltött elmegyógyintézetben.

Az erotomániát gyakran De Clerambault-szindrómának is nevezik a francia pszichiáter, Gaëtan Gatian de Clerambault (1872–1934) után, aki 1921-ben részletes publikációt írt a témáról (Les Psychoses Passionelles)
Fotó: Andrii Iemelianenko /  Shutterstock 

Hogyan lehet segíteni az erotomán betegen?

Az erotománia nem játék vagy szimpla szerelmi csalódás. Ez egy komoly mentális betegség, amit nem szabad bagatellizálni. A legfontosabb, hogy a beteg időben szakemberhez forduljon, ahol pszichoterápiával és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel lehet segíteni rajta.

Fontos, hogy a környezet megértő legyen, ugyanakkor világosan jelölje ki a határokat, hiszen a túlzott ragaszkodás akár veszélyessé is válhat.

Az erotománia a szerelem egyik legsötétebb arca: amikor az érzés már nem öröm, hanem kínzó kényszer.  

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.   

Nézd meg az alábbi videót: 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
