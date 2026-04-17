Nem egyszerű kis bonyodalomról van szó, hanem egy komoly pszichés zavarról, amiben az érintett teljesen elveszíti a valóságérzékét. A képzelet és a valóság határai összemosódnak, és innentől kezdve egyre nehezebb szabadulni ettől az „álomszerelemtől”. Lássuk mi is pontosan az erotománia?

Képzelt szerelem vagy veszélyes téveszme? Az erotománia, amiről keveset beszélünk, pedig veszélyesebb mint gondolnád

Mi az az erotománia, és miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül?

Az erotománia, vagy más néven de Clerambault-szindróma lényege, hogy az illető makacsul hiszi: valaki, gyakran egy idegen vagy egy híresség, belé szerelmes. Minden apró jelből – egy mosolyból, egy tekintetből, vagy akár a médián keresztül közvetített üzenetből – azt olvassa ki, hogy ő a kiválasztott.

Ez nem egyszerű fellángolás vagy naiv rajongás. Sokszor más mentális betegségek, mint például skizofrénia vagy bipoláris zavar részeként jelenik meg. Az erotomániás ember szinte megszállottá válik, folyamatosan keresi a bizonyítékokat a képzelt kapcsolatára.

A zaklatás mögött is állhat erotománia

Ha csak egyszerű rajongás lenne, talán nem lenne baj. De az erotománia gyakran odáig fajul, hogy az érintett személy zaklatni kezdi a „szerelmét”. Üzeneteket küld, váratlanul felbukkan a munkahelyén vagy otthonánál, követi, megfigyeli. Nem ritkán bíróságra kerül az ügy, vagy akár kényszerkezelés is szükségessé válik.

Híres esetek, amikor az erotománia tragédiához vezetett

Nem csak átlagembereket érint a probléma, sztárok is áldozatok lehetnek. David Lettermant vagy az űrhajós Story Musgrave-t is zaklatta egy-egy erotomán rajongó.

Talán az egyik legismertebb eset John Warnock Hinckley nevéhez fűződik. Az ő elméje annyira elborult, hogy miután megnézte a Taxisofőr című filmet, az abban játszó Jodie Fosterről képzelte be magának, hogy a színésznő szerelmes belé. Hinckley úgy hitte, csak akkor teljesedhet be szerelmük, ha megismétlődik a filmbeli merénylet. 1981-ben ezért lövöldözött Ronald Reagan elnökre. Szerencsére az elnök túlélte, de Hinckley-t nem ítélték börtönre – beszámíthatatlannak találták, és hosszú éveket töltött elmegyógyintézetben.