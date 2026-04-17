Képzelt szerelem vagy veszélyes téveszme? Az erotománia, amiről keveset beszélünk, pedig veszélyesebb mint gondolnád

Nem egyszerű kis bonyodalomról van szó, hanem egy komoly pszichés zavarról, amiben az érintett teljesen elveszíti a valóságérzékét. A képzelet és a valóság határai összemosódnak, és innentől kezdve egyre nehezebb szabadulni ettől az „álomszerelemtől”. Lássuk mi is pontosan az erotománia?
Az erotománia, vagy más néven de Clerambault-szindróma lényege, hogy az illető makacsul hiszi: valaki, gyakran egy idegen vagy egy híresség, belé szerelmes. Minden apró jelből – egy mosolyból, egy tekintetből, vagy akár a médián keresztül közvetített üzenetből – azt olvassa ki, hogy ő a kiválasztott.
Ez nem egyszerű fellángolás vagy naiv rajongás. Sokszor más mentális betegségek, mint például skizofrénia vagy bipoláris zavar részeként jelenik meg. Az erotomániás ember szinte megszállottá válik, folyamatosan keresi a bizonyítékokat a képzelt kapcsolatára.
Ha csak egyszerű rajongás lenne, talán nem lenne baj. De az erotománia gyakran odáig fajul, hogy az érintett személy zaklatni kezdi a „szerelmét”. Üzeneteket küld, váratlanul felbukkan a munkahelyén vagy otthonánál, követi, megfigyeli. Nem ritkán bíróságra kerül az ügy, vagy akár kényszerkezelés is szükségessé válik.
Nem csak átlagembereket érint a probléma, sztárok is áldozatok lehetnek. David Lettermant vagy az űrhajós Story Musgrave-t is zaklatta egy-egy erotomán rajongó.
Talán az egyik legismertebb eset John Warnock Hinckley nevéhez fűződik. Az ő elméje annyira elborult, hogy miután megnézte a Taxisofőr című filmet, az abban játszó Jodie Fosterről képzelte be magának, hogy a színésznő szerelmes belé. Hinckley úgy hitte, csak akkor teljesedhet be szerelmük, ha megismétlődik a filmbeli merénylet. 1981-ben ezért lövöldözött Ronald Reagan elnökre. Szerencsére az elnök túlélte, de Hinckley-t nem ítélték börtönre – beszámíthatatlannak találták, és hosszú éveket töltött elmegyógyintézetben.
Az erotománia nem játék vagy szimpla szerelmi csalódás. Ez egy komoly mentális betegség, amit nem szabad bagatellizálni. A legfontosabb, hogy a beteg időben szakemberhez forduljon, ahol pszichoterápiával és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel lehet segíteni rajta.
Fontos, hogy a környezet megértő legyen, ugyanakkor világosan jelölje ki a határokat, hiszen a túlzott ragaszkodás akár veszélyessé is válhat.
Az erotománia a szerelem egyik legsötétebb arca: amikor az érzés már nem öröm, hanem kínzó kényszer.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
