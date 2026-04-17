Nem merte félbeszakítani anyukája nyaralását, titokban tartotta diagnózisát a fiatal

James Warner hetekig egy hatalmas titkot őrzött anyukája előtt, aki éppen álmai nyaralásán volt. Amikor hazaért, fel kellett fednie az igazságot: rákdiagnózist kapott.

Miért maradt titok a diagnózis?

Tudtuk, hogy ha elmondjuk telefonon, nem fog jól reagálni, főleg, hogy ilyen messze volt

- mondta James.

Elmondta, nem hagyhatta, hogy anyukája lemondja a nyaralását, hiszen hónapok óta izgatottan várta. James a beszélgetést is felvette - édesanyja épp egy indonéziai jógatáborból tért vissza Vancouverbe, amikor közölte vele a híreket.

James nem volt egyedül: testvére, Maddie támogatta, és együtt hozták meg a döntést, hogy nem mondják el neki, míg haza nem tér. Ez hihetetlenül nehéz volt a testvérpárnak, de anyukájuktól nem vehették el a várva várt utat.

Nehéz elmondani, milyen érzés volt. Tudtam, hogy anyukámat mélyen megrázza majd, és teljesen összeomlik.

A videóban az anyukája reakciója látható: lassan rájön, mit is mond a fia, majd összezavarodik, és nem tudja elhinni - James azt hitte, édesanyja azt gondolja, tréfálnak vele.

James elmondta, anyukájának különösen nehéz volt, hiszen saját testvére is rákkal küzd, így még nehezebb volt megosztani vele a híreket, de a fiatal hatalmas megkönnyebbülést érzett.

Bár nem azért vette fel, hogy milliók lássák, a videó mégis sokakhoz eljutott - most James állapotára és kezelésére is kíváncsiak. (AOL)