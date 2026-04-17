Nem merte félbeszakítani anyukája nyaralását, titokban tartotta diagnózisát a fiatal

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 12:00
Az anyuka akkor tudta meg a híreket, amikor hazaért. A fiatal hatalmas megkönnyebbülést érzett a diagnózis megosztása után.
James Warner hetekig egy hatalmas titkot őrzött anyukája előtt, aki éppen álmai nyaralásán volt. Amikor hazaért, fel kellett fednie az igazságot: rákdiagnózist kapott.

Diagnózisát tartotta titokban a fiatal (Illusztráció: PeopleImages)

Miért maradt titok a diagnózis?

Tudtuk, hogy ha elmondjuk telefonon, nem fog jól reagálni, főleg, hogy ilyen messze volt

- mondta James.

Elmondta, nem hagyhatta, hogy anyukája lemondja a nyaralását, hiszen hónapok óta izgatottan várta. James a beszélgetést is felvette - édesanyja épp egy indonéziai jógatáborból tért vissza Vancouverbe, amikor közölte vele a híreket.

James nem volt egyedül: testvére, Maddie támogatta, és együtt hozták meg a döntést, hogy nem mondják el neki, míg haza nem tér. Ez hihetetlenül nehéz volt a testvérpárnak, de anyukájuktól nem vehették el a várva várt utat.

Nehéz elmondani, milyen érzés volt. Tudtam, hogy anyukámat mélyen megrázza majd, és teljesen összeomlik.

A videóban az anyukája reakciója látható: lassan rájön, mit is mond a fia, majd összezavarodik, és nem tudja elhinni - James azt hitte, édesanyja azt gondolja, tréfálnak vele.

James elmondta, anyukájának különösen nehéz volt, hiszen saját testvére is rákkal küzd, így még nehezebb volt megosztani vele a híreket, de a fiatal hatalmas megkönnyebbülést érzett.

Bár nem azért vette fel, hogy milliók lássák, a videó mégis sokakhoz eljutott - most James állapotára és kezelésére is kíváncsiak. (AOL)

@jamesswarner For context my ma was on a yoga retreat in Indonesia for 2 months and my sisters and I decided to wait until she got back before telling her so she wasn’t panicking on the other side of the world, this is the day she landed in Vancouver to visit us on the way back home to Toronto #creatorsearchinsights #cancer #fyp #mother ♬ original sound - jimbo

 

 

