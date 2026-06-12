Óvatosan a Google naptárral! - Támadnak a csalók

Szinte mindennap használjuk a Google Naptár alkalmazást. Előfordulhat azonban, hogy olyan naptáresemények is bekerülnek, amiket nem mi készítettünk. Így védhetjük ki az ilyen csalásokat.

Jól kell beállítanunk a Google Naptár alkalmazást Fotó: aileenchik / shutterstock

Így kúsznak be a Google Calendar alkalmazásba a csalók

Olykor megesik, hogy egy naptáreseményt véletlenül nem a saját e-mail címünkön, hanem egy Google-csoport naptárában rögzítünk. Ebből keletkeznek olyan vicces helyzetek, hogy egy magánjellegű eseményt mások is megkapnak rajtunk kívül. Ezek az események azonban nem így kerülnek a naptárunkba.

Ha a beállításokat nem módosítjuk, a Google Naptár olyan felektől is elfogadja az eseménymeghívókat, akikkel sosem beszéltünk. Így akkor is bekerül a naptárunkba az esemény, ha semmilyen linket vagy gyanús e-mailt nem nyitottunk meg.

A Malwarebytes biztonsági cég nevében küldtek megújítási elismervényről szóló eseményeket a felhasználóknak. Ezekben szó lehet nyereményről, banki átutalás értesítésről vagy lejárt határidejű fizetési kötelezettségről is. A naptáreseményben telefonszámot is mellékeltek, amin keresztül "megvitathatták a tartozást". Telefonon keresztül már szinte rutinfeladat a felhasználók adatainak elkérése, és az eszközhöz való távoli hozzáférés.

Ahogy a legtöbb csalásnál, az ilyen eseményeknél is gyanús, ha sürgető, záros határidejű feladatról értesítenek minket. A nemkívánatos meghívások elkerülése érdekében módosítanunk kell a beállításokat. A 'Beállítások' (Settings) fül alatt az 'Eseménybeállítások (Event Settings) menüpontban látható a 'Meghívások felvétele a naptárba' (Add invitations to my calendar) legördülő menü. Amennyiben a 'Mindenkitől' (From everyone) beállítás van érvényben, nagyobb a veszélye a kitettségnek. Állítsuk át 'Csak ha ismert a feladó' (Only if the sender is known) beállításra. Így csak az ismert e-mailektől kapunk meghívót.