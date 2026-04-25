Monacói rekord: elkelt a világ legdrágább lakása - ilyenek a legértékesebb otthonok

Két éve nem dőlt meg a rekord, miután 2024-ben vevőre talált a történelem eddigi legdrágább luxuslakása. A világraszóló üzletben egy monacói ingatlan szerepel, a vevő pedig egy ukrán milliárdos, Rinat Ahmetov volt, aki 554 millió dollárt, vagyis 205 milliárd forintot költött a a 2500 négyzetméteres ingatlanra. A kiszivárgott dokumentumok szerint az üzlet még az orosz-ukrán háború előtt indult. Ha az ár valós, akkor ez lehet a történelem legdrágább luxuslakás-vásárlása. De vajon mitől méregdrága egy ingatlan? Most megmutatjuk.

Ebben a komplexumban található a luxuslakás, amelyet az ukrán milliárdos vásárolt meg / Fotó: Alexandre Prevot

A világ legdrágább ingatlanja: a luxuslakás, ami milliárdokat ér

Monaco az egyik hely, ahol a világ legdrágább ingatlanjai találhatók, a négyzetméterár gyakran meghaladja a 100 ezer eurót, vagyis akár 36-40 millió forint is lehet. Ahmetov luxuslakása, a „Le Renzo” rezidencia a Mareterra nevű luxusnegyedben található, öt szintes és 2500 négyzetméteres. London és New York is előkelő helyen áll a drága lakások listáján, de ma már a világ más területein is fellelhetők milliárdokat érő lakások.

A Villa Leopold Monacóban, a négyzetméterár meghaladja a 100 ezer eurót / Fotó: AFP

A luxuslakások vásárlói legtöbbször nem is befektetés miatt vásárolnak ilyen drága ingatlanokat. Egy olyan, nem mindennapi életteret szeretnének, amelynek a művészi értéke, elhelyezkedése vagy technológiai felszereltsége hatalmas értéket képvisel. Ezeknek az ingatlanoknak általában a mérete és a panorámája is egyedülálló, de sokszor olyan történelmi értékük van, ami megfizethetetlen presztízst nyújt a tulajdonosnak az elit körökben.

A technológiai megoldások is hozzájárulnak a luxuslakás magas árához

Ikonikus példája a legdrágább ingatlanoknak az indiai Antilia, amely egy többtucat szintes magánrezidencia. De ilyen a londoni Buckingham Palota is, amely, bár hivatalosan nem eladó, értékét gyakran több milliárd dollárra becsülik. Ezek az ingatlanok nem pusztán lakóterek, hanem komplexumok: helikopterleszállóval, wellnessközponttal, privát mozival és teljes személyzettel működnek.

Kik veszik meg a világ legdrágább ingatlanjait?

Az ilyen luxusingatlanokat jellemzően szupergazdag magánszemélyek, milliárdos üzletemberek, technológiai vállalkozók, olajmágnások vagy sztárok vásárolják meg. Számukra az ingatlan gyakran nem klasszikus értelemben vett befektetés, inkább életstílus-választás és presztízskérdés, de sok esetben vagyonmegőrzési eszköz is egy politikailag stabil és gazdaságilag erős régióban. Összességében a világ legdrágább ingatlanjai egyszerre szolgálnak lakóhelyként, presztízseszközként és időnként befektetésként. Az igazán tehetősek számára azonban gyakran nem az anyagi megtérülés az elsődleges szempont, hanem az egyediség, a biztonság és az életminőség maximalizálása.

Nézzünk párat a világ legdrágább ingatlanjai közül: Buckingham‑palota London, Egyesült Királyság kb. 4,9 milliárd USD Brit koronabirtok A monarchia hivatalos rezidenciája, nem eladó.

Antilia Mumbai, India kb. 2 milliárd USD Mukesh Ambani 27 emeletes magánfelhőkarcoló, három helikopter-leszállóval.

Villa Leopolda Villefranche‑sur‑Mer , Franciaország kb. 750 millió USD Magántulajdon Egykor II. Lipót belga királyé volt.

Villa Les Cèdres Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, Franciaország kb. 450 millió USD Rinat Ahmetov 1830-ban épült, 18 ezer m², híres botanikus kerttel.

Les Palais Bulles („Buborékvilla") Théoule‑sur‑Mer , Franciaország kb. 420 millió USD (korábban Pierre Cardin) Futurisztikus épület az 1980-as évekből.

Odeon Tower Penthouse Monaco kb. 335 millió USD ismeretlen 5 szint, tetőtéri medence, kilátás a Földközi‑tengerre.

Four Fairfield Pond New York , USA kb. 250 millió USD Ira Rennert 29 hálószoba, óriási privát birtok.

Beyoncé és Jay‑Z malibui rezidenciája Malibu, USA kb. 200 millió USD Beyoncé és Jay‑Z 2023-ban vették, Kalifornia legdrágább háza.

Nézd meg a galériát is!