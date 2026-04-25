Monacói rekord: elkelt a világ legdrágább lakása - ilyenek a legértékesebb otthonok

Két éve nem dőlt meg a rekord, miután 2024-ben vevőre talált a történelem eddigi legdrágább luxuslakása. A világraszóló üzletben egy monacói ingatlan szerepel, a vevő pedig egy ukrán milliárdos, Rinat Ahmetov volt, aki 554 millió dollárt, vagyis 205 milliárd forintot költött a a 2500 négyzetméteres ingatlanra. A kiszivárgott dokumentumok szerint az üzlet még az orosz-ukrán háború előtt indult. Ha az ár valós, akkor ez lehet a történelem legdrágább luxuslakás-vásárlása. De vajon mitől méregdrága egy ingatlan? Most megmutatjuk.
Monaco az egyik hely, ahol a világ legdrágább ingatlanjai találhatók, a négyzetméterár gyakran meghaladja a 100 ezer eurót, vagyis akár 36-40 millió forint is lehet. Ahmetov luxuslakása, a „Le Renzo” rezidencia a Mareterra nevű luxusnegyedben található, öt szintes és 2500 négyzetméteres. London és New York is előkelő helyen áll a drága lakások listáján, de ma már a világ más területein is fellelhetők milliárdokat érő lakások.
A luxuslakások vásárlói legtöbbször nem is befektetés miatt vásárolnak ilyen drága ingatlanokat. Egy olyan, nem mindennapi életteret szeretnének, amelynek a művészi értéke, elhelyezkedése vagy technológiai felszereltsége hatalmas értéket képvisel. Ezeknek az ingatlanoknak általában a mérete és a panorámája is egyedülálló, de sokszor olyan történelmi értékük van, ami megfizethetetlen presztízst nyújt a tulajdonosnak az elit körökben.
Ikonikus példája a legdrágább ingatlanoknak az indiai Antilia, amely egy többtucat szintes magánrezidencia. De ilyen a londoni Buckingham Palota is, amely, bár hivatalosan nem eladó, értékét gyakran több milliárd dollárra becsülik. Ezek az ingatlanok nem pusztán lakóterek, hanem komplexumok: helikopterleszállóval, wellnessközponttal, privát mozival és teljes személyzettel működnek.
Az ilyen luxusingatlanokat jellemzően szupergazdag magánszemélyek, milliárdos üzletemberek, technológiai vállalkozók, olajmágnások vagy sztárok vásárolják meg. Számukra az ingatlan gyakran nem klasszikus értelemben vett befektetés, inkább életstílus-választás és presztízskérdés, de sok esetben vagyonmegőrzési eszköz is egy politikailag stabil és gazdaságilag erős régióban. Összességében a világ legdrágább ingatlanjai egyszerre szolgálnak lakóhelyként, presztízseszközként és időnként befektetésként. Az igazán tehetősek számára azonban gyakran nem az anyagi megtérülés az elsődleges szempont, hanem az egyediség, a biztonság és az életminőség maximalizálása.
