KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Monacói rekord: elkelt a világ legdrágább lakása - ilyenek a legértékesebb otthonok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 14:15
A Mareterra negyed egyik exkluzív rezidenciája került új tulajdonoshoz és ezzel történelmet is írt, hiszen ez volt az ismert legnagyobb értékű üzlet a magánlakás-piacon. A vásárlás mögött azonban nemcsak pénz, hanem presztízs, biztonság és globális elitstátusz áll, a monacói luxuslakás ezt mind meghozta az ukrán milliárdosnak.
Lukács-Sánta Andrea
A szerző cikkei

Két éve nem dőlt meg a rekord, miután 2024-ben vevőre talált a történelem eddigi legdrágább luxuslakása. A világraszóló üzletben egy monacói ingatlan szerepel, a vevő pedig egy ukrán milliárdos, Rinat Ahmetov volt, aki 554 millió dollárt, vagyis 205 milliárd forintot költött a a 2500 négyzetméteres ingatlanra. A kiszivárgott dokumentumok szerint az üzlet még az orosz-ukrán háború előtt indult. Ha az ár valós, akkor ez lehet a történelem legdrágább luxuslakás-vásárlása. De vajon mitől méregdrága egy ingatlan? Most megmutatjuk.

Ebben a komplexumban található a luxuslakás, amelyet az ukrán milliárdos vásárolt meg / Fotó: Alexandre Prevot

A világ legdrágább ingatlanja: a luxuslakás, ami milliárdokat ér

Monaco az egyik hely, ahol a világ legdrágább ingatlanjai találhatók, a négyzetméterár gyakran meghaladja a 100 ezer eurót, vagyis akár 36-40 millió forint is lehet. Ahmetov luxuslakása, a „Le Renzo” rezidencia a Mareterra nevű luxusnegyedben található, öt szintes és 2500 négyzetméteres. London és New York is előkelő helyen áll a drága lakások listáján, de ma már a világ más területein is fellelhetők milliárdokat érő lakások.

A Villa Leopold Monacóban, a négyzetméterár meghaladja a 100 ezer eurót / Fotó: AFP

A luxuslakások vásárlói legtöbbször nem is befektetés miatt vásárolnak ilyen drága ingatlanokat. Egy olyan, nem mindennapi életteret szeretnének, amelynek a művészi értéke, elhelyezkedése vagy technológiai felszereltsége hatalmas értéket képvisel. Ezeknek az ingatlanoknak általában a mérete és a panorámája is egyedülálló, de sokszor olyan történelmi értékük van, ami megfizethetetlen presztízst nyújt a tulajdonosnak az elit körökben. 

A technológiai megoldások is hozzájárulnak a luxuslakás magas árához

Ikonikus példája a legdrágább ingatlanoknak az indiai Antilia, amely egy többtucat szintes magánrezidencia. De ilyen a londoni Buckingham Palota is, amely, bár hivatalosan nem eladó, értékét gyakran több milliárd dollárra becsülik. Ezek az ingatlanok nem pusztán lakóterek, hanem komplexumok: helikopterleszállóval, wellnessközponttal, privát mozival és teljes személyzettel működnek.

Kik veszik meg a világ legdrágább ingatlanjait?

Az ilyen luxusingatlanokat jellemzően szupergazdag magánszemélyek, milliárdos üzletemberek, technológiai vállalkozók, olajmágnások vagy sztárok vásárolják meg. Számukra az ingatlan gyakran nem klasszikus értelemben vett befektetés, inkább életstílus-választás és presztízskérdés, de sok esetben vagyonmegőrzési eszköz is egy politikailag stabil és gazdaságilag erős régióban. Összességében a világ legdrágább ingatlanjai egyszerre szolgálnak lakóhelyként, presztízseszközként és időnként befektetésként. Az igazán tehetősek számára azonban gyakran nem az anyagi megtérülés az elsődleges szempont, hanem az egyediség, a biztonság és az életminőség maximalizálása.

 

Nézzünk párat a világ legdrágább ingatlanjai közül:

  • Buckingham‑palota London, Egyesült Királyság kb. 4,9 milliárd USD Brit koronabirtok A monarchia hivatalos rezidenciája, nem eladó.
  • Antilia Mumbai, India kb. 2 milliárd USD Mukesh Ambani 27 emeletes magánfelhőkarcoló, három helikopter-leszállóval.
  • Villa Leopolda Villefranche‑sur‑Mer, Franciaország kb. 750 millió USD Magántulajdon Egykor II. Lipót belga királyé volt.
  • Villa Les Cèdres Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, Franciaország kb. 450 millió USD Rinat Ahmetov 1830-ban épült, 18 ezer m², híres botanikus kerttel.
  • Les Palais Bulles („Buborékvilla”) Théoule‑sur‑Mer, Franciaország kb. 420 millió USD (korábban Pierre Cardin) Futurisztikus épület az 1980-as évekből.
  • Odeon Tower Penthouse Monaco kb. 335 millió USD ismeretlen 5 szint, tetőtéri medence, kilátás a Földközi‑tengerre.
  • Four Fairfield Pond New York, USA kb. 250 millió USD Ira Rennert 29 hálószoba, óriási privát birtok.
  • Beyoncé és Jay‑Z malibui rezidenciája Malibu, USA kb. 200 millió USD Beyoncé és Jay‑Z 2023-ban vették, Kalifornia legdrágább háza.

Nézd meg a galériát is! 

Armchairs and tables stand beneath chandeliers as 19th century portraits in ornate frames adorn the walls of a sitting room inside the Villa Les Cedres, a 187-year-old, 18,000-square-foot, 14-bedroom mansion set on 35 acres, in Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Buckingham Palace and Victoria Memorial with Vibrant Gardens, London, United Kingdom
Monaco: the Odeon Tower, a double-skyscraper designed by Monegasque architect Alexandre Giraldi. The Odeon Tower in the district of "l'Annonciade" above Beausoleil (south-eastern France)
Ferrari Press Agency Ref 5234 Tour Odeon 1 27/03/2013 See Ferrari text Picture credit: Tour Odeon A five-floor penthouse with a giant infinity pool and its own slide overlooking the Mediterranean in Monaco is looking for a buyer with around €300 million
A five-floor penthouse with a giant infinity pool and its own slide overlooking the Mediterranean in Monaco is looking for a buyer with around €300 million
Marble urns and benches decorate the lawn in private gardens at the Villa Les Cedres, a 187-year-old, 18,000-square-foot, 14-bedroom mansion set on 35 acres, in Saint-Jean-Cap-Ferrat, France, on Tuesday, Sept. 26, 2017. With a list price of €350 million (
Galéria: Rekordok a luxuspiacon! Így néznek ki a méregdrága luxuslakások
1/12
Monte Carlo, Monaco. Ebben a lakókomplexumban kelt el a világ legdrágább magánlakása Fotó: Alexandre Prevot

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
