Tíz százalékos járattörlés várható a nyárra: az olcsó orosz olajról való leválás tovább ronthatja a helyzetet

Európa a kőolajtartalékát három forrásból szerzi be: a Közel-Keletről, az Amerika Egyesült Államoktól, és Oroszországból. Az iráni-izraeli háború kirobbanása következtében azonban a Hormuzi-szoros lezárása miatt a kontinens elvesztette kőolaj-forrása egyötödét. A nyugat felől érkező olaj sokkal drágább, mert az hatalmas tankerhajókon keresztül szállítják az óceánon keresztül, míg Oroszországból vezetéken keresztül érkezik a környező országokba. Értelemszerű lenne tehát átállni az olcsó orosz olajra, az EU, a Tisza Párt támogatásával azonban pont hogy leválna róla. Pedig az energiaválságnak már így is súlyos következményei vannak, egyre több légitársaság törli a járatait a kerozin drágulása miatt - írja a Ripost.

A nemzetközi energiaválságot csak tovább súlyosbítja az olcsó orosz olajról való leválás. A kerozin ára már most az egekben van, mi lesz a leválás után?

Járattörlés várható több európai reptéren

Már most rekord magas a kerozin ára, a Politico szerint pedig több nyugat-európai ország hamarosan kimerítheti a tartalékait, ami járattörlésekhez vezethet az európai reptereken.

A londoni Heathrow repülőtéren már el is kezdődtek az üzemanyaghiány miatti járattörlések, szakértők szerint pedig Franciaország lehet a következő érintett ország, mivel ott is nagy a hiány.

Ha nem változik a helyzet, Portugália négy, Magyarország öt, Dánia hat, Olaszország és Németország hét, Írország pedig nyolc hónapon belül kifogyhat az üzemanyagból. A helyzettel kapcsolatban a Ryanair vezérigazgatója is megszólalt, mint mondta a nyári időszakban a járatok 5-10 százalékát is törölhetik, ha nem rendeződik a helyzet.

Magyar Péter pártja is le akar válni az orosz olajról. Csakhogy a magyar emberek érdeke nem a leválás

Az olcsó orosz olajról való leválás tovább rontja a helyzetet

Az üzemanyaghiányt még tovább fogja mélyíti, ha az EU vezetése eléri a célját, és teljes egészében leválik az orosz forrásról. Már azt is lehet tudni, hogy mikor fogják ezt megtárgyalni: éppen pár nappal a magyarországi választások után, április 15-én.

Az időzítés nyilvánvalóan nem véletlen, az EU ugyanis abban bízik, hogy addigra már az ukrán-barát Tisza Párt fog az ország élén ülni, akik teljes vállszélességgel támogatják az orosz olajról való leválást.

Bár ez a rezsicsökkentés eltörlését és az árak brutális emelkedését jelentené, de mit is várunk, ha Magyar Péter maga mondta, hogy a rezsicsökkentés egy humbug.