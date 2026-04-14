Káosz a repülőtéren: több budapesti járatot is törölt az Eurowings és a Lufthansa

A Lufthansa után az Eurowings Germany pilótái is csatlakoztak a VC sztrájkjához, ami 2026. április 13-án egész nap jelentős járatkieséseket okozott. A munkabeszüntetés csak az Eurowings Germany járatait érinti; az osztrák Eurowings Europe menetrend szerint közlekedik, és partner légitársaságok is segítenek. Ennek ellenére több Budapestet érintő járat is kieshet.

Érintett Eurowings járatok

az Eurowings törölte a 6:35-kor induló, EW 9782 számú Düsseldorf (DUS) – Budapest (BUD) járatát.

az Eurowings törölte a 9:05-kor induló, EW 9783 számú Budapest (BUD) – Düsseldorf (DUS) járatát.

az Eurowings törölte a 10:25-kor induló, EW 7784 számú Hamburg (HAM) – Budapest (BUD) járatát.

az Eurowings törölte a 12:45-kor induló, EW 7785 számú Budapest (BUD) – Hamburg (HAM) járatát.

az Eurowings törölte a 17:40-kor induló, EW 9784 számú Düsseldorf (DUS) – Budapest (BUD) járatát.

az Eurowings törölte a 20:10-kor induló, EW 9785 számú Budapest (BUD) – Düsseldorf (DUS) járatát.

az Eurowings törölte a 19:00-kor induló, EW 2784 számú Stuttgart (STR) – Budapest (BUD) járatát.

az Eurowings törölte a 21:10-kor induló, EW 2785 számú Budapest (BUD) – Stuttgart (STR) járatát.

Azonban ez még nem minden, ugyanis a hétfő-keddi pilóta sztrák után az UFO (légiutas-kísérők szakszervezete) bejelentette, hogy április 15-én és 16-án 48 órás sztrájkot hirdet, ami nagyrészt a Lufthansa járatait fogja érinteni.

Érintett Lufthansa járatok:

A Frankfurtból induló vagy oda érkező, érintett járatok, 2026. április 15-én (szerda) a következők:

a Lufthansa törölte a 5:55-kor induló, LH 1343 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 7:10-kor induló, LH 1334 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 9:20-kor induló, LH 1336 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 9:35-kor induló, LH 1335 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 11:35-kor induló, LH 1337 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 11:50-kor induló, LH 1338 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 14:15-kor induló, LH 1339 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 16:40-kor induló, LH 1340 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 19:00-kor induló, LH 1341 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 22:10-kor induló, LH 1342 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

A Münchenből induló vagy oda érkező, érintett járatok, 2026. április 15-én (szerda) a következők:

a Lufthansa törölte a 6:00-kor induló, LH 1683 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 11:20-kor induló, LH 1676 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 13:20-kor induló, LH 1677 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 15:35-kor induló, LH 1678 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 17:30-kor induló, LH 1679 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 22:15-kor induló, LH 1682 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

Emellett 2026. április 15-én (szerda) értintettek a Lufthansa debreceni járatai is:

a Lufthansa törölte a 14:30-kor induló, LH 1686 számú München (MUC) – Debrecen (DEB) járatát.

a Lufthansa törölte a 16:35-kor induló, LH 1687 számú Debrecen (DEB) – München (MUC) járatát.

A Frankfurtból induló vagy oda érkező, érintett járatok, 2026. április 16-án (csütörtök) a következők:

a Lufthansa törölte a 5:55-kor induló, LH 1343 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 6:55-kor induló, LH 1334 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 9:20-kor induló, LH 1336 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 9:25-kor induló, LH 1335 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 11:35-kor induló, LH 1337 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 12:00-kor induló, LH 1338 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 14:25-kor induló, LH 1339 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 17:05-kor induló, LH 1340 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 19:20-kor induló, LH 1341 számú Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA) járatát.

a Lufthansa törölte a 21:50-kor induló, LH 1342 számú Frankfurt (FRA) – Budapest (BUD) járatát.

A Münchenből induló vagy oda érkező, érintett járatok, 2026. április 16-án (csütörtök) a következők:

a Lufthansa törölte a 7:15-kor induló, LH 1684 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 6:00-kor induló, LH 1683 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 9:10-kor induló, LH 1685 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 11:20-kor induló, LH 1676 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 13:20-kor induló, LH 1677 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 15:35-kor induló, LH 1678 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

a Lufthansa törölte a 17:30-kor induló, LH 1679 számú Budapest (BUD) – München (MUC) járatát.

a Lufthansa törölte a 22:15-kor induló, LH 1682 számú München (MUC) – Budapest (BUD) járatát.

Az EU 261/2004 szerint a pilóták saját sztrájkja nem számít rendkívüli körülménynek, így a légitársaság felel a következményekért. Törölt vagy 3 óránál többet késő járat esetén az utas 250–600 euró kártérítésre lehet jogosult a távolságtól függően. A légitársaságnak kötelessége ételt, italt, szükség esetén szállást, valamint ingyenes átfoglalást biztosítani, akár vonatra is - közölte az Utazómajom.