Téves diagnózist kapott az édesanya - a férje öngyilkos lett a fájdalom miatt

Egy téves rákdiagnózis szakított szét örökre egy családot. A 67 éves Mary Crowley-nak azt mondták, halálos stádiumú rákja van, és már csak kevés ideje maradt.

Téves rákdiagnózis vezetett családi tragédiához (Fotó: Pexels)

Felesége téves rákdiagnózisa vezetett az apuka halálához

Később kiderült, hogy Mary diagnózisa téves volt, de ekkor a pszichológiai teher már túl erősnek bizonyult -férje David 2024 elején, 70 éves korában vetett véget saját életének. Mary első stádiumú rákjának kezelését azóta befejezte, mára rákmentes, ám útközben a férjét is elveszítette.

A házaspár 1978 óta volt együtt, és Tomintoulban dolgoztak: David háziorvosként, Mary pedig praxismenedzserként. Az anyuka 2023 elején vett észre elváltozást a mellében, majd egy biopszia után közölték vele, hogy negyedik stádiumú, áttétes emlőrákja van.

Nem számítottunk előrehaladott rákos megbetegedésre

- mondta 46 éves lányuk, Lizzie, aki szerint az orvosok teljes bizonyossággal állították a diagnózist.

A család ekkor tervezni kezdett, és a pár két másik gyermeke - a 49 éves Emily és a 43 éves Ed - is bekapcsolódott. Eladták a családi házat, majd Angliából Skóciába költöztek, hogy gondoskodjanak a szülőkről.

Mary az akkor előrehaladottnak hitt betegség kezelését megkezdte, de David már ekkor kételkedett az orvosokban, és második véleményt követelt. Ennek köszönhetően változott meg a diagnózis.

Az egyik kérdés, ami még mindig foglalkoztat, hogy mi történt volna, ha apámnak nincs meg a kellő orvosi tudása, magabiztossága és elszántsága ahhoz, hogy megkérdőjelezze a diagnózist

- mondta Lizzie.

Lizzie szerint apja hihetetlenül stresszes volt, és nem tudta feldolgozni a történteket. Az orvosok hibás diagnózisa szakmai és lelki válságot idézett elő nála, végül akut alkalmazkodási zavarral diagnosztizálták.

Mary, aki özvegyen töltötte be 70. életévét, azt mondta, reméli, férje története arra ösztönzi a klinikusokat, hogy alaposabban dolgozzanak a diagnózisokon.

A negyedik stádiumú rákos megbetegedésem diagnózisa miatt olyan döntéseket hoztunk, amelyeket egyébként nem hoztunk volna meg.

Lizzie szerint anyjuk a másik felét veszítette el, és a család tele van haraggal. Dr. Rafael Moleron, az NHS Grampian rákbeteg-ellátásának vezető klinikusa így nyilatkozott a családdal történtekről:

Egyértelmű, hogy nem nyújtottuk Mrs. Crowley-nak azt az ellátást, amire számított, vagy amire mi is törekszünk. Fenntartás nélkül elnézést kérünk hibáinkért és az általuk okozott kellemetlenségért.

Hozzátette, hogy most azon dolgoznak, hogy az intézkedések az átláthatóság javítására, a jobb klinikai döntéshozatal támogatására és a legmagasabb szintű betegellátás biztosítására összpontosítsanak - írja a BBC.