Lezuhant a magánrepülő: Közzétették az áldozatok kilétét!

Felfedték azoknak az amerikai pilótáknak a nevét, akik életüket vesztették, miután egy magángép lezuhant a Dominikai Köztársaságban, miközben a korábbi Major League Baseball játékost, Yadier Molina-t kellett volna felvennie Texasban.

Lezuhant a magánrepülő, ketten meghaltak.

Fotó: Russ Heinl / shutterstock

A Gulfstream 200-as típusú repülőgép vasárnap délután lezuhant, miközben a texasi Austin felé tartott. A pilóta, Erick Javier Diago és a másodpilóta, Rudy Ghazal életüket vesztették. A hatóságok közlése szerint az amerikai lajstromjelű repülőgép Puerto Ricóból érkezett a La Romana nemzetközi repülőtérre, ahol feltankolt, mielőtt újra felszállt volna. A személyzet tagjai a felszállás után nem sokkal vészhelyzetet jelentettek, majd a repülőgép visszatért a repülőtérre – közölték a hatóságok. A repülőtér közlése szerint a pilóták a leszállás során megpróbáltak a kifutópályára landolni, amikor a gép letért a tervezett pályáról és lezuhant.

A balesetet követően a tűzoltóság, a repülőtér tűzoltó- és mentőszolgálatának munkatársai, valamint a repülőtér és a polgári légiközlekedés biztonsági szolgálatának tagjai siettek a helyszínre, hogy biztosítsák a területet. Ezzel egy időben a mentőegységek és a szakosodott technikusok megkezdték a bizonyítékok gyűjtését, hogy megállapítsák, mi okozta pontosan a balesetet. A repülőtéri tisztviselők szerint csak Diago és Ghazal voltak a fedélzeten a baleset idején - írja a Daily Mail.