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Lezuhant a magánrepülő: Közzétették az áldozatok kilétét!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 20:35
balesetlezuhant
A rendőrség vizsgálja, mi okozta a balesetet. Szívszorító tragédia történt a Texasba tartó magángépen.

Felfedték  azoknak az amerikai pilótáknak a nevét, akik életüket vesztették, miután egy magángép lezuhant a Dominikai Köztársaságban, miközben a korábbi Major League Baseball játékost, Yadier Molina-t kellett volna felvennie Texasban.

Lezuhant a magánrepülő, ketten meghaltak.
Lezuhant a magánrepülő, ketten meghaltak.
Fotó: Russ Heinl /   shutterstock

A Gulfstream 200-as típusú repülőgép vasárnap délután lezuhant, miközben a texasi Austin felé tartott. A pilóta, Erick Javier Diago és a másodpilóta, Rudy Ghazal életüket vesztették. A hatóságok közlése szerint az amerikai lajstromjelű repülőgép Puerto Ricóból érkezett a La Romana nemzetközi repülőtérre, ahol feltankolt, mielőtt újra felszállt volna. A személyzet tagjai a felszállás után nem sokkal vészhelyzetet jelentettek, majd a repülőgép visszatért a repülőtérre – közölték a hatóságok. A repülőtér közlése szerint a pilóták a leszállás során megpróbáltak a kifutópályára landolni, amikor a gép letért a tervezett pályáról és lezuhant.

A balesetet követően a tűzoltóság, a repülőtér tűzoltó- és mentőszolgálatának munkatársai, valamint a repülőtér és a polgári légiközlekedés biztonsági szolgálatának tagjai siettek a helyszínre, hogy biztosítsák a területet. Ezzel egy időben a mentőegységek és a szakosodott technikusok megkezdték a bizonyítékok gyűjtését, hogy megállapítsák, mi okozta pontosan a balesetet. A repülőtéri tisztviselők szerint csak Diago és Ghazal voltak a fedélzeten a baleset idején - írja a Daily Mail.

 

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