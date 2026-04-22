Hihetetlen látvány: jégeső tarolta le a Bakonyt

A HungaroMet kedden kiadott figyelmeztetése látványos formában kelt életre: a Bakonyban jelentős jégeső hullott.

Jégeső tarolt a Bakonyban / Fotó: Forrás: KenWalker/commons.wikimedia.org (Képünk illusztráció)

Nem volt váratlan a jégeső

Bár a citromsárga riasztás eredetileg az Alföldre vonatkozott, a jelenség a Dunántúl egyes területeit is érintette. A Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyék határán fekvő Bakonyszentlászlóról is érkeztek beszámolók és képek a jelenségről.

A Tények olvasója által beküldött fotókon jól látszik, hogy a jégszemek vastag rétegben borították be a járműveket és a környezetet. A Bakony több pontján is intenzív jégeső hullott az égből.