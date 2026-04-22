Tragédia: szerencsétlen balesetben vesztette életét az egykori sportoló

Az MLB egykori játékosa, Brian Kirby balesetben vesztette életét múlt szerdán Arkansasban – derült ki egy Facebook-bejegyzésből. A 46 éves, korábbi baseballjátékos halálát egy templom közölte: eszerint április 15-én tragikus baleset történt.

Hogyan halt meg az egykori baseballjátékos?

Ma reggel [április 15-én] tragikus baleset történt a templomunk épületében, amelyben a Kirby Heating and Air egyik alkalmazottja volt érintett. Ő azonban több volt, mint egy alkalmazott - a családunk és a közösségünk tagja. Tragikus módon vesztette életét. Magasan képzett és tapasztalt HVAC (hűtés, szellőzés, légkondicionálás) szerelő volt, az elvesztése mélyen megérintett bennünket

- derült ki a közleményből.

A templom, amely aznap lemondta az istentiszteleteket, szívszorítónak nevezte az esetet, és imákat kért Kirby családjáért, valamint vállalkozása, a Kirby Heating and Air csapata számára.

A játékos holttestét két légkondicionáló egység közelében találták meg a hatóságok, miután riasztást kaptak a templomtól. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Kirbyt 1997-ben a Cincinnati Reds, majd 2001-ben a Cleveland Indians (ma Guardians) draftolta, azonban soha nem lépett pályára nagyobb ligában. A játékost szülei, Curtis és Cindy, a felesége, Jennifer, valamint a házaspár két lánya gyászolja - írja a New York Post.