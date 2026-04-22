Tragédia: szerencsétlen balesetben vesztette életét az egykori sportoló

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 20:40
A légkondicionáló egységek mellett találták meg a holttestét. A baseballjátékos halálának okát egyelőre nem tisztázták.
Az MLB egykori játékosa, Brian Kirby balesetben vesztette életét múlt szerdán Arkansasban – derült ki egy Facebook-bejegyzésből. A 46 éves, korábbi baseballjátékos halálát egy templom közölte: eszerint április 15-én tragikus baleset történt.

Templomban találták holtan a korábbi baseballjátékost / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Hogyan halt meg az egykori baseballjátékos?

Ma reggel [április 15-én] tragikus baleset történt a templomunk épületében, amelyben a Kirby Heating and Air egyik alkalmazottja volt érintett. Ő azonban több volt, mint egy alkalmazott - a családunk és a közösségünk tagja. Tragikus módon vesztette életét. Magasan képzett és tapasztalt HVAC (hűtés, szellőzés, légkondicionálás) szerelő volt, az elvesztése mélyen megérintett bennünket

- derült ki a közleményből.

A templom, amely aznap lemondta az istentiszteleteket, szívszorítónak nevezte az esetet, és imákat kért Kirby családjáért, valamint vállalkozása, a Kirby Heating and Air csapata számára. 

A játékos holttestét két légkondicionáló egység közelében találták meg a hatóságok, miután riasztást kaptak a templomtól. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Kirbyt 1997-ben a Cincinnati Reds, majd 2001-ben a Cleveland Indians (ma Guardians) draftolta, azonban soha nem lépett pályára nagyobb ligában. A játékost szülei, Curtis és Cindy, a felesége, Jennifer, valamint a házaspár két lánya gyászolja - írja a New York Post.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
