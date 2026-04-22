Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés: hamarosan kiderül, kik lesznek a Megasztár zsűritagjai

Idén ismét új évaddal tér vissza a Megasztár, amelyben az év hangját keresik a TV2-n. Arra még korábban fény derült, hogy Ördög Nóra mellett ezúttal Lékai-Kiss Ramóna lesz a másik műsorvezető, a zsűri személyét azonban egyelőre homály fedi - azonban már nem sokáig. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója egy, a közösségi oldalán közzétett videóban árulta el, hamarosan bejelentik, kik lesznek a tehetségkutató idei évadának zsűritagjai. Mindezt ráadásul egy játék keretében fogják leleplezni.

Holnaptól kezdődően négy napon át 1-1 napra az egyik zsűritag veszi át a TV2 Instagram-oldalának kezelését, és egész nap csak ők osztanak meg rejtelmes bejegyzéseket. A nézők dolga az lesz, hogy kitalálják, ki lehet a posztok mögött: Fischer azt is elárulta, hogy tíz jól tippelőt sorsolnak ki, akik élőben találkozhatnak a zsűrivel - szúrta ki a Blikk.