Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés: hamarosan kiderül, kik lesznek a Megasztár zsűritagjai

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 20:39 / FRISSÍTÉS: 2026. április 22. 20:42
Már nem kell sokat várni! A TV2 ráadásul nem akármilyen módon osztja majd meg, idén kik lesznek a Megasztár ítészei.
Idén ismét új évaddal tér vissza a Megasztár, amelyben  az év hangját keresik a TV2-n. Arra még korábban fény derült, hogy Ördög Nóra mellett ezúttal Lékai-Kiss Ramóna lesz a másik műsorvezető, a zsűri személyét azonban egyelőre homály fedi - azonban már nem sokáig. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója egy, a közösségi oldalán közzétett videóban árulta el, hamarosan bejelentik, kik lesznek a tehetségkutató idei évadának zsűritagjai. Mindezt ráadásul egy játék keretében fogják leleplezni.

Vajon ki lesz idén a Megasztár zsűrije? Hamarosan kiderül! / Fotó:   TV2

Hamarosan kiderül, kikből áll majd a Megasztár idei zsűrije

Holnaptól kezdődően négy napon át 1-1 napra az egyik zsűritag veszi át a TV2 Instagram-oldalának kezelését, és egész nap csak ők osztanak meg rejtelmes bejegyzéseket. A nézők dolga az lesz, hogy kitalálják, ki lehet a posztok mögött: Fischer azt is elárulta, hogy tíz jól tippelőt sorsolnak ki, akik élőben találkozhatnak a zsűrivel - szúrta ki a Blikk.

 

 

