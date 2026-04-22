Kattant a bilincs: egy családra akarta rágyújtani a házat apa és fia

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 20:20
Bosszúból törtek rá a családra.
Letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság szerdán egy férfit a fiával, mert bosszúból rátörtek egy családra és megpróbálták felgyújtani a házukat - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék az MTI-t.

Egy családra akarta rágyújtani a házat apa és fia / Fotó: Yankovsky88 / Shutterstock 

Az idősebb gyanúsított szombaton felkereste a sértettet, akit felelősségre vont, mert gyerekei engedély nélkül fát vágtak ki az ő tulajdonában álló erdős területről. Másnap fiatalkorú fiával símaszkban megjelent a másik család házánál, betörtek egy ablakot és megpróbáltak bejutni. Ezt a sértett egy ásóval akadályozta meg.

A fiatalkorú gyanúsított ezután egy feltehetően gyúlékony anyagot tartalmazó műanyagpalackot dobott be az ingatlanba, majd egy égő papírdarabot is, de a földre folyó anyag nem gyulladt meg. Közben apja egy bozótvágó késsel többször megütötte a sértettet. Ezt követően a két terhelt elmenekült a helyszínről.

A sértett a bántalmazás következtében maradandó sérülést szenvedett. A cselekmény idején a sértett és élettársának kiskorú gyermekei is az ingatlanban tartózkodtak. A Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság az ügyben éjjel, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette és más bűncselekmény miatt indított eljárást.

A közleményben kitértek arra, hogy az idősebb gyanúsított a munkahelyi szekrényében engedély nélkül több lőfegyvert és lőszert tartott.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottakat és mindkét terhelt letartóztatását elrendelte az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során meghozandó határozatáig, de legfeljebb május 22-ig. A kényszerintézkedés végrehajtásának helyszínéül a fiatalkorú esetében javítóintézetet jelöltek ki. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak, a védő és a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője fellebbezést nyújtott be az ellen, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
