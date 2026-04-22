Kattant a bilincs: egy családra akarta rágyújtani a házat apa és fia

Letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság szerdán egy férfit a fiával, mert bosszúból rátörtek egy családra és megpróbálták felgyújtani a házukat - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék az MTI-t.
Az idősebb gyanúsított szombaton felkereste a sértettet, akit felelősségre vont, mert gyerekei engedély nélkül fát vágtak ki az ő tulajdonában álló erdős területről. Másnap fiatalkorú fiával símaszkban megjelent a másik család házánál, betörtek egy ablakot és megpróbáltak bejutni. Ezt a sértett egy ásóval akadályozta meg.
A fiatalkorú gyanúsított ezután egy feltehetően gyúlékony anyagot tartalmazó műanyagpalackot dobott be az ingatlanba, majd egy égő papírdarabot is, de a földre folyó anyag nem gyulladt meg. Közben apja egy bozótvágó késsel többször megütötte a sértettet. Ezt követően a két terhelt elmenekült a helyszínről.
A sértett a bántalmazás következtében maradandó sérülést szenvedett. A cselekmény idején a sértett és élettársának kiskorú gyermekei is az ingatlanban tartózkodtak. A Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság az ügyben éjjel, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette és más bűncselekmény miatt indított eljárást.
A közleményben kitértek arra, hogy az idősebb gyanúsított a munkahelyi szekrényében engedély nélkül több lőfegyvert és lőszert tartott.
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottakat és mindkét terhelt letartóztatását elrendelte az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során meghozandó határozatáig, de legfeljebb május 22-ig. A kényszerintézkedés végrehajtásának helyszínéül a fiatalkorú esetében javítóintézetet jelöltek ki. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak, a védő és a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője fellebbezést nyújtott be az ellen, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.