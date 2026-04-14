Rácáfolt a halálra egy férfi: tévedés miatt zuhant ki egy repülőgépből

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 12:00
Az utazásra készítette fel a gépet. Kiesett a repülőgépből miután rossz oldalon kereste a lépcsőt.

Kiesett a repülőgépből egy férfi miután munkálatokat végzett a felszállás előtt. A férfi egy félreértés miatt esett 10-11 métert, amit csodával határos módon megúszott. A reptér szóvivője is nyilatkozott az esettel kapcsolatban.

Kiesett a repülőgépből egy külsős dolgozó egy félreértés miatt
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Kiesett a repülőgépből: csoda, hogy életben van

Április 11-én, szombat reggel a Manchester Airport területén súlyos baleset történt: egy Jet2 utasszállító repülőgépből kizuhant egy férfi, akit bár nem neveztek meg, mérnökként dolgozott. A baleset után azonnal kórházba szállították, miután életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

A repülőjárat Tenerifére indult volna, és az előkészítése közben történt a baleset, az incidens után azonnal átfogó vizsgálat indult a körülmények tisztázására. A helyszínen dolgozók beszámolója alapján a férfi köré takarókat és mobil paravánokat állítottak addig, amíg a mentők ellátták. A helyszínre legalább hat mentőautót riasztottak. Az információk szerint a férfi mindkét lába és mindkét könyöke eltört, a válla kificamodott, valamint a szemüregcsontjai is megsérültek.

A szakemberek csodának tartják, hogy életben maradt

Egy reptéri dolgozó elmondta, hogy félreértés vezetett a tragédiához:

A térdeit és karjait előretéve próbálta tompítani az esés erejét, ezért sérült meg ennyire. Akkor még nem láttuk, milyen súlyosak a sérülései. Azt mondták neki, hogy a lépcső a jobb oldalon van, ami igaz is volt, de ő félreértelmezte, így a lépcsőt végül bal oldalon kereste. Akkor jött rá, amikor kinyitotta az ajtót, és megpróbált kapaszkodni az ajtóba. De mivel az ajtó nehéz, és erős szél fújt, gyakorlatilag előre húzta őt.

- mondta a reptéri dolgozó.  

A hatvanas éveiben járó férfi körülbelül 10-11 métert zuhant, ami a szakemberek szerint csoda, hogy élve megúszta.

A repülőtér szóvivője megerősítette, hogy az eset egy Jet2 repülőgépen történt, és azután szállították kórházba, hogy a mentők a helyszínen ellátták. A légitársaság közölte: „Tudunk a mai napon történt incidensről, amely egy külső munkatársat érintett. Jelenleg nem tudunk további részletekkel szolgálni, de teljes körű vizsgálat indult, és minden szükséges támogatást megadunk az érintetteknek” - áll a LADbible cikkében

 

