Iskolai beiratkozás 2026: Itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Az iskolai beiratkozás kapcsán fontos tény, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Ezek az okmányok szükségesek az iskolai beiratkozáshoz

Két időpontból lehet választani

A 2026/2027. tanévre történő általános iskolai beíratásokat a következő időpontokban tartják:

2026. április 23. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2026. április 24. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Ezek az okmányok szükségesek az iskolai beiratkozáshoz

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni, amennyiben nem rendelkezik felmentéssel.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), kell bemutatni, írja a baon. A lap összeszedte, mik elengedhetetlenek a megfelelő ügyintézéshez.

A személyes adategyeztetés elengedhetetlen

A KRÉTA beiratkozás szülői felülete lehetőséget nyújt arra a szülőnek/törvényes képviselőnek, hogy a felület e-ügyintézésén keresztül előzetesen beküldje a gyermek adatait az adott iskolába. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be a felvételt elutasító intézmény igazgatójához az intézmény fenntartójának címezve az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. A felülbírálati kérelmet a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

SNI-s, nemzetiséghez tartozó és a külföldön tanuló gyerekek helyzete

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt intézmény hivatalból felveszi. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.