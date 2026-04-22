Iskolai beiratkozás 2026: Itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Az iskolai beiratkozás kapcsán fontos tény, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A 2026/2027. tanévre történő általános iskolai beíratásokat a következő időpontokban tartják:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni, amennyiben nem rendelkezik felmentéssel.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), kell bemutatni, írja a baon. A lap összeszedte, mik elengedhetetlenek a megfelelő ügyintézéshez.
A KRÉTA beiratkozás szülői felülete lehetőséget nyújt arra a szülőnek/törvényes képviselőnek, hogy a felület e-ügyintézésén keresztül előzetesen beküldje a gyermek adatait az adott iskolába. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be a felvételt elutasító intézmény igazgatójához az intézmény fenntartójának címezve az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. A felülbírálati kérelmet a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.
A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt intézmény hivatalból felveszi. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni az Nkt. 91. § (2) bekezdés szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.
További részletek megismerhetők a kecskeméti önkormányzat oldalán. Többek között a nem magyar állampolgárságú kiskorú tankötelességre vonatkozó tájékoztatás, a külön élő szülők gyermekét érintő lényeges tudnivalók, valamint a beiskolázási körzetek, utcanevekkel együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.