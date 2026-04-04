Fordulat a hétvégén: így alakul a húsvéti időjárás

Az előttünk álló napok időjárása első ránézésre kedvezőnek tűnik, de apró változások árnyalják a képet. A hétvége alapvetően tavaszias hangulatot hoz, ugyanakkor a légmozgás és a felhőzet alakulása is szerepet kap.

Az időjárás ezt tartogatja húsvétra.

Forrás: Köpönyeg.hu

Húsvét és az időjárás

Szombaton (április 4-én) sok napsütés várható, bár a délutáni órákban megnövekszik a gomolyfelhőzet. Csapadékra azonban nem kell számítani. A nap első felében még élénk, olykor erős lehet a szél, majd estére mérséklődik. A hőmérséklet kellemesen alakul, 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.

Húsvét vasárnap (április 5-én) a fátyol- és gomolyfelhők időnként megzavarhatják a napsütést, de összességében derűs, száraz idő várható. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul, igazi tavaszi hangulatot teremtve. A dél-nyugati szél néhol élénk lehet, de nem lesz zavaró mértékű.

Hűsvét hétfőn (április 6-án) már változékonyabb időre készülhetünk. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan – főként az északi tájakon – zápor is kialakulhat. A szél ismét erőre kap, az északnyugati irányból fújhat élénkebben. A nappali maximumok továbbra is 20 fok közelében alakulnak, így a hűvösebb érzet ellenére sem lesz hideg – írja a Köpönyeg.