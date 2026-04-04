Fordulat a hétvégén: így alakul a húsvéti időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 06:00
A meleg tartós lehet. Ilyen időjárásra kell készülnünk húsvétkor.

Az előttünk álló napok időjárása első ránézésre kedvezőnek tűnik, de apró változások árnyalják a képet. A hétvége alapvetően tavaszias hangulatot hoz, ugyanakkor a légmozgás és a felhőzet alakulása is szerepet kap.

Az időjárás ezt tartogatja húsvétra.
Húsvét és az időjárás

Szombaton (április 4-én) sok napsütés várható, bár a délutáni órákban megnövekszik a gomolyfelhőzet. Csapadékra azonban nem kell számítani. A nap első felében még élénk, olykor erős lehet a szél, majd estére mérséklődik. A hőmérséklet kellemesen alakul, 16 és 21 fok közé melegszik a levegő. 

Húsvét vasárnap (április 5-én) a fátyol- és gomolyfelhők időnként megzavarhatják a napsütést, de összességében derűs, száraz idő várható. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul, igazi tavaszi hangulatot teremtve. A dél-nyugati szél néhol élénk lehet, de nem lesz zavaró mértékű.

Hűsvét hétfőn (április 6-án) már változékonyabb időre készülhetünk. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan – főként az északi tájakon – zápor is kialakulhat. A szél ismét erőre kap, az északnyugati irányból fújhat élénkebben. A nappali maximumok továbbra is 20 fok közelében alakulnak, így a hűvösebb érzet ellenére sem lesz hideg – írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu