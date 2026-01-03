SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Továbbra sem enyhül a havazás: az időjárás előrejelzés szerint akár több centiméter hó is eshet

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 06:30
előrejelzés
Délen várható a legnagyobb hómennyiség.
B. V.
A szerző cikkei

Az időjárás előrejelzés szerint szombaton a déli határ mentén tartósabb havazás is kialakulhat, helyenként 5–10 centiméteres hótakaróval. Az ország nagyobb részén ezzel szemben csak elvétve fordul majd elő csapadék. A legmagasabb hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül várható, az északnyugati szél időnként megélénkül.

Ismét havas időjárás várható
Továbbra is havazást ígér az időjárás / Fotó: Köpönyeg

Ilyen időjárás várható a napokban

Vasárnap délen marad a borult idő gyenge hószállingózással, míg az északi tájakon több órára is kisüthet a nap. Az északi szél sokfelé megerősödik. A reggeli órákban -4 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig +1 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

 

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok megszűnését követően délen rétegfelhős égbolt valószínű, máshol naposabb idő ígérkezik. Elszórtan előfordulhat gyenge hószállingózás, ami lassan észak felé mozog. A nappali maximumok fagypont közelében alakulnak.

 

Kedden túlnyomóan felhős időre van kilátás, elszórtan – elsősorban a déli területeken – kisebb havazással. Az északias szél élénk, helyenként erős lökésekkel kísért lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet -8 és -3, a csúcshőmérséklet -3 és +2 fok között valószínű, több helyen egész nap fagyhat - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu