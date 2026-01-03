Továbbra sem enyhül a havazás: az időjárás előrejelzés szerint akár több centiméter hó is eshet

Az időjárás előrejelzés szerint szombaton a déli határ mentén tartósabb havazás is kialakulhat, helyenként 5–10 centiméteres hótakaróval. Az ország nagyobb részén ezzel szemben csak elvétve fordul majd elő csapadék. A legmagasabb hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül várható, az északnyugati szél időnként megélénkül.

Továbbra is havazást ígér az időjárás / Fotó: Köpönyeg

Ilyen időjárás várható a napokban

Vasárnap délen marad a borult idő gyenge hószállingózással, míg az északi tájakon több órára is kisüthet a nap. Az északi szél sokfelé megerősödik. A reggeli órákban -4 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig +1 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok megszűnését követően délen rétegfelhős égbolt valószínű, máshol naposabb idő ígérkezik. Elszórtan előfordulhat gyenge hószállingózás, ami lassan észak felé mozog. A nappali maximumok fagypont közelében alakulnak.

Kedden túlnyomóan felhős időre van kilátás, elszórtan – elsősorban a déli területeken – kisebb havazással. Az északias szél élénk, helyenként erős lökésekkel kísért lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet -8 és -3, a csúcshőmérséklet -3 és +2 fok között valószínű, több helyen egész nap fagyhat - írja a Köpönyeg.