Elő az esernyőkkel! Záporokkal indítja a hetet az időjárás

A tavaszi idő elmaradhatatlan része a zápor, ezzel vár minket a hét elején az időjárás.
Hétfőn, április 13-án érkeznek a vastagodó felhők, a nap folyamán csapadékra viszont még nem lehet számítani. Többfelé is felerősödik a keleti szél, de ennek ellenére is 15-21 fok közötti hőmérsékletet élvezhetünk.
Keddre, április 14-re a növekvő felhőzet már záporokkal ígérkezik: főleg a Dunántúlon, de máshol is előfordulhat zápor, eső. A hőmérséklet, bár a csapadékosabb tájakon hidegebb lehet, átlagosan 11-18 fok között várható.
Szerdán, április 15-én az igazán borús eget elszórt esőzés kíséri, erősebb északnyugati széllel. A hőmérséklet elég ingadozónak ígérkezik: valahol 12 és 20 fok között helyezkedik majd el - jelenti a Köpönyeg.
